Selon l’article du magazine Forbes du 22 juin, il y a 15 tendances des petites entreprises à surveiller jusqu’à la fin de l’année. L’embauche continue d’être un problème pour de nombreuses entreprises et maintenant que l’été arrive au milieu de l’été, beaucoup pensent aux étudiants qui retourneront à l’école et à la façon de pourvoir ces postes. Voici quelques-unes de ces tendances :

Investissez dans le coaching financier – Les petites entreprises qui essaient de surveiller leurs résultats et d’être efficaces fouillent plus que jamais dans les détails de leurs finances. Le coaching financier et la stratégie de croissance seront au centre des préoccupations pour la dernière partie de cette année. Contactez vos centres de développement des petites entreprises tels que celui situé au Waubonnee Community College. Harriet Parker est une mine de connaissances et peut vous aider avec votre plan d’affaires qui comprendra l’examen de vos finances. Il est toujours bon de revoir vos plans et de voir ce qui doit être modifié ou modifié.

Développer du contenu vidéo court. Cela devient ÉNORME. Au cours de la dernière année, TikTok, les courtes vidéos Youtube et Instagram ont dominé. Mais assurez-vous de fournir un contenu de qualité. Utilisez les plateformes sociales GRATUITES. Vous pouvez générer des revenus grâce à des stratégies de marketing organiques et gratuites, telles que la publication en masse sur TikTok via plusieurs comptes.

Avoir des employés à distance ou retourner au bureau – certaines entreprises embaucheront plus d’employés à distance, ce qui peut augmenter la productivité et retenir les meilleurs talents de n’importe où. D’autres entreprises ont besoin de leurs employés au bureau parce qu’elles ont besoin de collaboration et de travail d’équipe. Il s’agit de créer l’équilibre travail-vie personnelle et de le soutenir pour vous et vos employés.

Services professionnels externalisés – RH, comptabilité, paie, marketing. Confiez-le aux experts qui peuvent le faire pour vous et vous pourrez vous concentrer sur les autres aspects de votre entreprise. Pensez à embaucher un assistant virtuel pour gérer une partie de la correspondance quotidienne, la saisie des contrats, etc.