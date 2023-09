Tendances des paris de la semaine 2 de la NFL 2023 : Tua couvre, LaFleur domine, Unders encaisse à nouveau

Après la première semaine du NFL La saison nous a réservé des tonnes de surprises sur le plan des jeux de hasard, nous en sommes à la semaine 2.

Si vous avez lu l’article de la semaine dernière, vous auriez pu tirer profit d’une tonne de tendances gagnantes. Les Under ont frappé dans 12 matchs sur 16, Sean McVay s’est amélioré à 6-1 contre l’écart (contre l’écart) et SU (directement) lors des matchs de la semaine 1 de sa carrière, et quatre des cinq outsiders de 5 à 10. points couverts – avec trois victoires pures et simples.

Cette semaine, FOX Sports Research est de retour avec quelques grandes tendances de la semaine 2 pour, espérons-le, vous aider à gagner de l’argent ce week-end. Nous avons disséqué les tendances générales et davantage de tendances spécifiques aux entraîneurs et aux joueurs.

Voici un aperçu des grandes tendances qui se sont démarquées :

Les grands outsiders couvrent la semaine 2

Depuis 1966, les outsiders de 7 à 9 points couvrent à un taux de 53,3 %, avec une fiche de 64-56-4 contre l’écart.

Trois équipes correspondent actuellement à ce classement dès dimanche :

Raiders de Las Vegas (+8,5 contre Billets de buffle )

Rams de Los Angeles (+7,5 contre 49ers de San Francisco )

Jets de New York (+9 contre. Cowboys de Dallas )

Les outsiders à domicile couvrent la semaine 2

Depuis 2010, les outsiders locaux ont une fiche de 42-23-2 contre l’écart (64,6 %) au cours de la semaine 2, l’Over frappant dans 36 de ces matchs (53,7 %).

Sept équipes sont dans cette situation ce week-end :

Jaguars de Jacksonville (+.3,5 contre. Chefs de Kansas City )

Titans du Tennessee (+3 contre. Chargeurs de Los Angeles )

Rams de Los Angeles (+7,5 contre 49ers de San Francisco )

Cardinaux de l’Arizona (+4 contre. Géants de New York )

Patriots de la Nouvelle-Angleterre (+3 contre. Dauphins de Miami )

Panthères de la Caroline (+3 contre. Saints de la Nouvelle-Orléans )

Steelers de Pittsburgh (+2,5 contre Browns de Cleveland )

The Under arrive lors de la semaine 2

L’Under a historiquement frappé au cours de la semaine 2. Depuis 1986, l’Under a frappé dans 305 des 575 matchs avec 16 poussées au cours de cette période (54,6 %). Si vous remontez à 2000, le pourcentage tombe à 51,5 %, mais remonte à 54,8 % si l’on regarde les matchs de la semaine 2 depuis 2015.

Rappel: Les Under ont frappé dans 12 des 16 matchs la semaine dernière.

Mike Tomlin reprend (encore)

Nous l’avons dit la semaine dernière, et nous le répétons malgré une performance dominante des 49ers : Mike Tomlin couvre en outsider. Ce sera la deuxième semaine consécutive qu’il sera un outsider local. Au cours de sa carrière d’entraîneur, il a une fiche de 13-6-2 contre l’écart (68,4 %) et de 12-9 SU (57,1 %) en tant qu’opprimé à domicile en saison régulière.

De plus, Tomlin et les Steelers joueront au Monday Night Football. Pour sa carrière, l’entraîneur-chef de 16e année a une fiche de 13-11 contre l’écart (54,2 %) et une étonnante fiche de 20-4 SU (83,3 %) lors des matchs du lundi au cours de sa carrière.

Si vous voulez plus de données montrant la domination de Tomlin, il a une fiche de 17-15 contre l’écart (53,1 %) et de 25-6-1 SU (80,6 %) contre les Browns en saison régulière pour sa carrière.

Sean McDermott prospère en tant que grand favori

Alors que nous avons dit que les gros outsiders couvriraient la semaine 2, Sean McDermott et les Bills sont les exceptions. Depuis sa première saison à Buffalo en 2017, McDermott a une fiche de 8-2 contre l’écart (80 %) et de 9-1 SU (90 %) en tant que favori de 7 à 9 points en saison régulière. Josh Allen a été le quart partant dans neuf de ces 10 affrontements, et les Bills sont favoris avec 8,5 points contre Las Vegas dimanche.

Bryce Young pourrait rebondir

Le premier choix au classement général, Bryce Young, a connu des difficultés lors de ses débuts dans la NFL la semaine dernière, mais il fallait s’y attendre. Depuis la fusion NFL-AFL en 1970, les quarts repêchés avec le premier choix global ont une fiche de 5-13 ATS (27,8 %) et de 3-14-1 SU (17,6 %) lorsqu’ils démarrent la semaine 1.

Cependant, des données récentes ont montré qu’il pourrait y avoir des avantages pour ces quarts-arrières au cours de la semaine 2. Depuis 2010, les quarts recrues repêchés en premier au classement général ont une fiche de 7-2 contre l’écart (77,8 %) et de 3-6 SU (33,3 %) à leur deuxième départ en carrière. Vous trouverez ci-dessous les neuf signaleurs qui correspondent à cette facture au cours de cette période, ainsi que leurs performances respectives.

2021 : Trevor Lawrence, 0-1 ATS et SU (perdu 23-10 contre les Broncos de Denver, n’a pas couvert +6)

2020 : Joe Burrow, 1-0 ATS et 0-1 SU (perdu 35-30 contre les Browns, couvert +5,5)

2019 : Kyler Murray, 1-0 contre l’écart et 0-1 SU (perdu 23-17 contre les Ravens de Baltimore, couvert +13)

2018 : Baker Mayfield, 1-0 contre l’écart et 1-0 SU (gagné 12-9 contre les Ravens, couvert +3)

2016 : Jared Goff, 0-1 ATS et 0-1 SU (perdu 49-21 contre les Saints, n’a pas couvert +7,5)

2015 : Jameis Winston, 1-0 contre l’écart et 1-0 SU (gagné 26-19 contre les Saints, couvert +9,5)

2012 : Andrew Luck, 1-0 contre l’écart et 1-0 SU (gagné 23-20 contre les Vikings du Minnesota, couvert +3)

2011 : Cam Newton, 1-0 ATS et 1-0 SU (perdu 30-23 contre les Packers de Green Bay, couvert +10)

2010 : Sam Bradford, 1-0 contre l’écart et 0-1 SU (perdu 16-14 contre les Raiders, couvert +3,5)

Matt LaFleur domine en tant qu’opprimé

Malgré la victoire dominante de Green Bay contre les Bears de Chicago la semaine dernière, les Packers sont outsiders pour la deuxième semaine consécutive. L’équipe de Matt LaFleur a terminé avec un point la semaine dernière et reçoit actuellement 1,5 point contre les Falcons d’Atlanta cette semaine.

Nous avons constaté que LaFleur a occupé cette place 18 fois auparavant en saison régulière et a obtenu un énorme dossier de 14-4 contre l’écart (77,8 %) et de 12-6 SU (66,7 %) en tant qu’opprimé. Cela étant dit, un gars nommé Aaron Rodgers était au centre pour 16 de ces 18 départs – mais Jordan Love a maintenant une fiche de 2-0 contre l’écart pour sa carrière.

Love a enregistré la note de passeur la plus élevée de tous les quarts-arrière au cours de la semaine 1 à 123,2 et a également été le seul joueur à lancer trois touchés et aucune interception.

Tua Tagovailoa est parfait contre les Patriots

Le titre dit tout, puisque Tua Tagovailoa a une fiche parfaite de 4-0 contre l’écart et le SU contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Après sa performance exceptionnelle la semaine dernière, il a également grimpé à +700 pour remporter le prix MVP – derrière Patrick Mahomes.

Contre les Chargers, il a lancé le meilleur total de 466 verges de la semaine 1 et a été l’un des trois quarts à lancer trois touchés. Sa note de passeur de 111,8 était également la deuxième meilleure parmi tous les joueurs de la semaine 1.