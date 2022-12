Tendances des crises cardiaques sur Twitter alors que plusieurs vidéos de jeunes s’effondrant deviennent virales

Ces derniers temps, il y a eu plusieurs cas de crises cardiaques et des personnes y ont perdu la vie. Il y a eu des rapports sur des jeunes qui meurent lors de mariages, de gym et bien d’autres. Une crise cardiaque est une maladie grave dans laquelle l’apport de sang au cœur est soudainement bloqué, généralement par un caillot sanguin. La raison de la même chose est encore inconnue. Cependant, au fil du temps, les internautes sont devenus plus conscients de la même chose et, par conséquent, #Heartattack a commencé à devenir une tendance sur Twitter alors que les gens partageaient plusieurs instances. Il y a aussi des gens qui partagent des conseils qui peuvent aider les gens dans une telle situation.

“Comme #heartattack est à la mode. Quelques conseils rapides et drapeaux rouges Toute douleur soudaine qui se produit dans votre poitrine, la douleur peut aller aux mâchoires, au cou, à la main. N’ignorez pas Toutes les douleurs ne sont pas des ulcères ou de la dyspepsie Toute personne souffrant d’une telle douleur doit appeler à l’aide et se rendre à l’hôpital dès que possible. LE CŒUR, C’EST LA VIE”, a écrit un utilisateur de Twitter. Une autre personne a écrit : “Les gars, ne paniquez pas à propos des incidents #heartattack qui se produisent dans toute l’Inde. J’ai parlé à beaucoup de gens et j’ai conclu que plz limitez l’alcool, le tabac, essayez d’abandonner la caféine. Les amateurs de gym arrêtent d’utiliser des pré-entraînements et des brûleurs de graisse. Faites attention et amusez-vous ! Perdez du poids.”

Voici quelques tweets :

N’est-ce pas effrayant avec #crise cardiaque ❤️‍❤️‍❤️‍❤️‍‍❤️‍❤️‍tendance, un must à garder avec vous en tant qu’onglet SOS Aspirine 300 mg pop-le dès que possible si vous développez une douleur thoracique soudaine / irradiant vers le cou-bras gauche. Ne négligez pas une douleur thoracique comme une gastrite. Restez bien, restez en sécurité pic.twitter.com/Q9J9dHdx1c— Szarita Laitphlang, ज़रिता लैतफलांग, জারিতা লাইতফ্লাং (@szarita) 5 décembre 2022

Fumer peut causer un accident vasculaire cérébral Fumer peut causer le cancerFumer peut causer l’infertilitéFumer peut causer une fausse coucheFumer peut causer de l’hypertensionFumer peut faire rétrécir le pénisFumer peut affaiblir le système immunitaireDe plus, fumer peut causer #crise cardiaqueCe n’est pas amusant— First Doktor (@firstdoktor) 4 décembre 2022

Allez par nom scientifique. Jamais par nom de marque. #crise cardiaque Les sociétés pharmaceutiques vous tromperont en vendant leurs noms de marque absurdes. Leur contribution à la médecine préventive est discutable jusqu’à ce jour. https://t.co/ls8UIH7xqD — Dr Edmond Fernandes (@Edmondfernandes) 4 décembre 2022

Comme #crise cardiaque est tendance. Quelques conseils rapides et drapeaux rouges Toute douleur soudaine qui survient dans la poitrine, la douleur peut aller aux mâchoires, au cou, à la main. Ne pas ignorerToutes les douleurs ne sont pas des ulcères ou des dyspepsies. LE CŒUR C’EST LA VIE – Le_barbu_Dr_Sina (@the_beardedsina) 4 décembre 2022

Pendant ce temps, plus tôt, un homme de 21 ans est décédé en dansant lors d’un événement Garba. L’incident s’est produit dans le district d’Anand, dans le Gujarat. Identifié comme Virendra Singh Ramesh Bhai Rajput, il s’est effondré en dansant lors d’un événement Garba. Une vidéo devient virale et a enregistré l’intégralité de l’incident. Dans la vidéo, on peut le voir jouer Garba dans un groupe de personnes. De plus, dans la vidéo, il s’effondre soudainement et tombe au sol.

Selon le responsable de la police, il a été immédiatement transporté d’urgence dans un hôpital voisin et est décédé en cours de route. Les médecins soupçonnent qu’il s’agit d’une crise cardiaque. C’est là qu’il a été déclaré mort.

Dans un autre incident similaire, un homme de 35 ans est décédé après s’être effondré en dansant sur Garba. L’incident s’est produit dans le Maharastra. Il a été immédiatement transporté à l’hôpital. C’est là qu’il a été déclaré mort. En apprenant la mort de son fils, le père s’est également effondré et est mort sur le coup. Les corps ont été envoyés pour autopsie et un cas de décès accidentel a été enregistré.

