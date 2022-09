Suniel Shetty a terminé 30 années glorieuses à Bollywood et ses fans le célèbrent avec ferveur sur les réseaux sociaux. L’acteur affiche une gamme admirable dans ses rôles, que ce soit l’inoffensif Ghanshyam dans Hera Pheri ou le méchant scintillant Raghavan dans Mai Hoon Na. Bien que la star soit restée à l’écart de Bollywood depuis quelques années maintenant, il a réussi son incursion dans l’industrie cinématographique du Sud en jouant des rôles polyvalents. Certains de ses rôles récents ont été dans des films comme Ghani, Marakkar: Lion Of The Arabian Sea, Mosagallu entre autres.

Ses fans regardent sa carrière avec beaucoup de chaleur et d’admiration.

30 ANS DE SUNIEL SHETTY

L’homme qui est entré dans Bollywood sans Dieu Père. Au début de sa carrière, il a été critiqué et comparé au bois et également critiqué pour sa danse. Mais maintenant, il est l’un des visages légendaires du cinéma indien. pic.twitter.com/cvV8j7oaY3 – Akshit Sunielian (@AkshitSunielian) 11 septembre 2022

Il a un butin différent dans les années 90 .. A gouverné l’époque .. Maintenant, ne laissez jamais une chance de nous inspirer .. Un humain complet avec un cœur honnête et humble. 30 ANS DE SUNIEL SHETTY pic.twitter.com/KK0Q38Qddx – Akshit Sunielian (@AkshitSunielian) 10 septembre 2022

Félicitations chère Anna pour ses 30 ans à Bollywood

Toujours ma star préférée des années 90 @SunielVShetty 30 ANS DE SUNIEL SHETTY pic.twitter.com/NiB1H4gd9d — Mrityunjay (@Hunter3Shadow) 11 septembre 2022

Sabke dilon p Raj krne wale hamare Anna complète 30 ans dans l’industrie de Bollywood Anna k nom s mashur abhineta félicitations @SunielVShetty Monsieur

Je t’aime mon idole Anna monsieur ❤️ 30 ANS DE SUNIEL SHETTY pic.twitter.com/U7u05dQpso – Sunielians Sonu (@ Manpal71244685) 11 septembre 2022

Balwaan était le point de départ

Nous assistons à Darbar

Place maintenant à Dharawi Bank 30 ANS DE SUNIEL SHETTY pic.twitter.com/oxIFoS2Huf — Sompal Yadav (@spyadav30) 10 septembre 2022

Suniel Shetty est prêt à faire ses débuts OTT avec la prochaine série Web intitulée Dharavi Bank. L’émission sera diffusée sur MX Player et est dirigée par Samit Kakkad.

