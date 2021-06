Tendances de Toyota après la réponse au scoop des médias sur ses dons aux républicains qui remettent en question les résultats des élections de 2020 – RT USA News

Toyota est devenu une tendance à la mode aux États-Unis, mais probablement pas comme prévu. Un article détaillant les dons de l’entreprise aux républicains qui ont remis en cause la victoire de Joe Biden en 2020 a sérieusement divisé les gens sur les réseaux sociaux.

La société japonaise se serait avérée être le plus grand donateur actuel des entreprises derrière les républicains qui se sont opposés à la victoire de Joe Biden dans certains États lors de l’élection présidentielle de 2020. C’est selon un scoop d’Axios, qui cite des données de Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW), un organisme de surveillance à but non lucratif présidé par l’ancienne conseillère de Bill Clinton à la Maison Blanche, Beth Nolan.

Bien que de nombreuses entreprises aient reconsidéré leurs dons après l’émeute du 6 janvier au Capitole, Toyota a donné 55 000 $ à 37 législateurs républicains qui ont voté pour ne pas certifier la victoire de Joe Biden, selon CREW.





Toyota a répondu au rapport en disant à Axios : « Nous ne pensons pas qu’il soit approprié de juger les membres du Congrès uniquement sur la base de leurs votes sur la certification électorale. »

Cette réponse a rapidement conduit l’entreprise aux principales tendances de Twitter, les démocrates et leurs partisans jurant de ne jamais acheter de Toyota.

« Toyota, êtes-vous POUR ou CONTRE la sédition ? » Jon Cooper, co-fondateur de la « Coalition démocratique contre Trump », a écrit. « Croyez-moi, votre choix aujourd’hui aura des conséquences à long terme pour votre réputation et vos résultats financiers dans le futur. »

.@Toyota, êtes-vous POUR ou CONTRE la sédition ? Croyez-moi, votre choix aujourd’hui aura des conséquences à long terme pour votre réputation et vos résultats pour le futur. https://t.co/mLxdcPsSyg – Jon Cooper (@joncoopertweets) 28 juin 2021

Ma première voiture était une Toyota Corolla au siècle dernier. Au cours de ce siècle, je n’achèterais JAMAIS quoi que ce soit fabriqué par une entreprise qui dépense le plus pour les politiciens qui étaient tous dans l’insurrection. Je m’oppose à une entreprise qui soutient les opposants aux élections. – Barbara Malmet (@B52Malmet) 28 juin 2021

Cependant, du côté des conservateurs, les révélations ont eu l’effet inverse. « Cela me fait aimer Toyota » Brigitte Gabriel, fondatrice de ‘ACT for America’, tweeté.

Toyota a besoin du soutien des conservateurs ! La gauche politiquement correcte ne peut pas les annuler pour avoir fait des dons aux républicains conservateurs ! — Brigitte Gabriel (@ACTBrigitte) 28 juin 2021

Dans sa réponse à Axios, Toyota a également admis avoir réévalué ses stratégies de dons : « Sur la base de notre examen approfondi, nous avons décidé de ne pas donner à certains membres qui, par leurs déclarations et leurs actions, sapent la légitimité de nos élections et de nos institutions. »

Outre Toyota, la liste des principaux donateurs composée par CREW comprenait d’autres grandes marques, telles que Koch Industries, Walmart, Pfizer, Johnson & Johnson et la société de tabac Reynolds American Inc.

