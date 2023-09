Tendances de Paul Wall concernant la transformation en Paulden Wallinski

Internet devient NUTS à cause de Paulden Wallinski

Paul Mur est officiellement entré dans l’ère du renard argenté avec une vidéo désormais virale dans laquelle il semble s’être transformé en un homme blanc chevronné nommé Paulden Wallinski.

Dans le clip, on peut le voir se sentir argenté dans un développement inattendu qui a suscité une hystérie hilarante sur les réseaux sociaux.

Le rappeur « Drive Slow » continue de capitaliser sur l’élan de son couplet remarquable sur Cet OT mexicainLe single à succès viral de « Johnny Dang ».

Regardez la vidéo ci-dessous :

TMZ a rencontré Wall qui a parlé de son époque de renard argenté, et plus encore.

« Honnêtement, j’ai toujours eu des insécurités et des blocages à propos de mes cheveux gris lorsque j’étais plus jeune. Maintenant, je ne veux pas être âgiste ou quoi que ce soit de ce genre, mais une fois que j’ai atteint 40 ans, j’ai eu l’impression qu’être gris était plus adapté à mon âge. Donc, dès que j’ai atteint 40 ans, je jure que tous mes blocages et mes insécurités ont disparu.

Maintenant, c’est un problème personnel auquel j’ai dû faire face toute ma vie. Une fois que j’ai atteint 40 ans, je me suis dit : « Oh ouais, je laisse apparaître les gris ! » Laisser apparaître mes gris est quelque chose que je suis fier de faire. Une fois que j’ai atteint ces 40 ans, j’ai dit : « OK, j’ai ce look adapté à mon âge. » J’ai l’âge approprié en ce moment.