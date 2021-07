Tendances de la vaccination et de l’infection en Israël, aux Émirats arabes unis et à Bahreïn

Les campagnes de vaccination dans plusieurs pays du Moyen-Orient ont devancé le reste du monde au début de 2021.

Israël, les Émirats arabes unis et Bahreïn sont en tête de liste en ce qui concerne les doses administrées pour 100 personnes en début d’année.

Six mois plus tard, tous les trois figurent toujours dans le top 10 des pays les plus vaccinés – mais les graphiques montrent que leurs tendances en matière d’infection à Covid ont considérablement varié.

Au 29 juin, 57,8% de la population de Bahreïn étaient complètement vaccinés et 59,7% des résidents d’Israël ont reçu les deux doses du vaccin Covid, selon Our World in Data. Les données des Émirats arabes unis sur les personnes entièrement vaccinées ont été mises à jour pour la dernière fois le 20 avril, alors que le chiffre s’élevait à 38,8%.