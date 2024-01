Tendances de la Fashion Week Homme Automne/Hiver 2024 à Paris

La Fashion Week masculine de Paris est officiellement terminée. Cette saison a adopté une approche différente pour l’automne/hiver 2024, en voyant des créateurs internationaux proposer des collections portables qui complètent votre garde-robe existante. Les talents présents au programme ont accueilli des participants internationaux de tous horizons, sautant entre les thèmes communs de la couture, de l’utilitaire et des accessoires de base qui ont réorganisé les uniformes d’entreprise traditionnels. La marque japonaise AURALEE a lancé le premier jour de la Fashion Week de Paris en déposant son costume au pressing, voyant des mannequins défiler sur le podium portant des costumes aux épaules fortes, des pantalons plissés et des chemises teintées accompagnés de vêtements de travail dans les tons vert, jaune et rose. . BOTTER de Rushemy Botter et Lisi Herrebrugh s’est étendu au grunge, avec la marque ludique mélangeant des coupes déconstruites avec un patchwork de franges et des boutons à double épaisseur.

Wales Bonner, diplômé de Central Saint Martins, a présenté le meilleur du talent britannique avec une collection inspirée des écoliers, lançant l’engouement pour la collaboration en révélant une adidas Superstar à imprimé crocodile et des bottes Timberland éblouissantes. Ailleurs, la créatrice chinoise Feng Chen Wang a doublé sa relation avec Converse, en lançant la colossale Chuck 70, tandis que Junya Watanabe MAN a fait tapis avec New Balance, Palace Skateboards, Carhartt WIP, et plus encore. Des cravates fines sont apparues sur les podiums de plusieurs créateurs, habillées de haut en bas avec des imprimés chinés, des broderies métalliques et des finitions en cuir brillant. Des détails utilitaires ont émergé chez Dries Van Noten, Paul Smith et Kiko Kostadinov, tandis que les ourlets asymétriques régnaient chez EGONlab. et Issey Miyake.

Lisez la suite pour découvrir les principales tendances que nous avons découvertes lors de la Fashion Week masculine FW24 de Paris.

L’utilitaire rencontre les produits de base du quotidien

Les accents utilitaires ont régné en maître tout au long de la Fashion Week de Paris, la mode portable devenant une tendance identifiable sur les podiums du monde entier. Paul Smith, pour sa part, a guidé le programme de transformation. « L’inspiration derrière ma collection est de créer des vêtements portables. Je voulais créer des choses que vous pouvez mettre dans votre garde-robe et qui fonctionnent avec des articles que vous possédez déjà, ce qui, je pense, est essentiel en ce moment », a-t-il déclaré à Hypebeast dans les coulisses. La gamme FW24 du créateur britannique était portée par des costumes en laine et des bases en nylon, plongeant des gilets techniques dans des motifs saturés et des bordures contrastées. Des capuches protectrices attachées à des chemises en soie avec des cravates ton sur ton, tandis que des imperméables dorés arboraient des cols en fourrure pour un look ultra-moderne.

Le créateur belge Dries Van Noten s’est inspiré des équipements militaires vintage pour proposer une collection percutante qui a trouvé l’équilibre entre des coupes solennelles, des uniformes de marin reconstitués et des vêtements d’extérieur fonctionnels. Le diable était dans les détails chez Dries Van Noten, avec des blazers à larges revers réutilisés avec des textiles réutilisés et des poignets côtelés. Les hauts de travail coupés accentuaient les costumes de base avec polyvalence, tandis que les manteaux boutonnés régnaient dans des teintes orange audacieuses.

Couture revigorée

La couture contemporaine est arrivée sur les podiums avec une intensité inégalée, envahissant des dizaines de collections avec un souci de raffinement. EGONlab de Florentin Glémarec et Kevin Nompeix. a opté pour le côté obscur pour l’automne-hiver 2024, prouvant que les tenues de soirée ne sont jamais démodées. La marque a manipulé des silhouettes masculines avec des blazers cintrés et des bas de jupe fusionnés, tandis que d’autres sont arrivées avec de larges épaules et des motifs à carreaux. Feng Chen Wang a honoré les pratiques chinoises du thé avec des tons de terre récoltés, rebondissant sur des pantalons de costume en cuir, des ensembles en denim coupés et des costumes teints en deux.

POUR HOMME de Yohji Yamamoto a mis en lumière la culture actuelle de la jeunesse en ralentissant son défilé, en disséquant ses styles déconstruits emblématiques à travers des ensembles déformés avec des revers manquants, des coutures d’épaules inégales et des combinaisons chemise et gilet intégrées. Il est entré en collision…