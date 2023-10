Tendances de la boutique TikTok : les créateurs monétisent les conseils de bien-être dangereux

Depuis quelques semaines, la créatrice de TikTok, Busy Belle, raconte à ses près de 30 000 abonnés que l’huile de ricin, si elle est appliquée sur le nombril, peut combattre les infections bactériennes et dissoudre les tumeurs. Elle a publié plusieurs vidéos sur TikTok Shop, le nouvel outil de commerce électronique de la plateforme, faisant la promotion de l’huile de ricin noire jamaïcaine Aliver. L’une de ces vidéos a été vue plus de 1,5 million de fois et le produit auquel elle renvoie répertorie plus de 33 000 ventes totales. Belle a probablement obtenu une part de plusieurs d’entre eux.

« Les gens qui disent : ‘Eh, bla bla bla, les gens de TikTok ne font que mentir' », dit Belle dans une vidéo. « Non nous ne sommes pas. Pourquoi devrais-je poster à ce sujet ? Je suis Taureau, je ne mens pas, d’accord ? Elle a expliqué que sa routine consistait à se « faire mousser » avec de l’huile de ricin une fois par semaine, ajoutant : « Je dis à tout le monde de le faire. C’est naturel et pourquoi pas.

Bien que l’huile de ricin soit vendue (avec peu de preuves) comme une panacée depuis des lustres, elle est récemment devenue à la mode et ses ventes sont stimulées par les influenceurs et les magasins affirmant qu’elle peut soulager un large éventail de maladies. Sa popularité s’étend sur plusieurs plateformes sociales. Mais sur TikTok, des créateurs comme Busy Belle peuvent vous donner l’impression que vous étiez destiné à découvrir une nouvelle tendance qui promet de vous sentir mieux ou de mieux paraître.

Les algorithmes de recommandation peuvent sembler magiques lorsqu’ils fournissent ce que vous voulez. Et lorsqu’ils fonctionnent, vous pourriez être tenté d’interpréter ces étranges informations comme la preuve que l’algorithme vous connaît mieux que vous-même. Recevez un flux constant de publications et de vidéos sur un certain sujet et vous pourriez commencer à vous demander si votre flux essaie de vous dire quelque chose sur vous-même. Ainsi, au pays des influenceurs du bien-être sur TikTok – et de la diaspora de niches qui s’appuient sur cet espace – vous pourriez avoir l’impression qu’un traitement ou un remède promis vous « a trouvé » juste au moment où vous en aviez le plus besoin.



Les plateformes de médias sociaux comme TikTok ont ​​toujours été remplies de vendeurs d’huile de serpent et d’influenceurs du bien-être proposant des nettoyages et des protocoles douteux. Mais le lancement aux États-Unis de la boutique TikTok en septembre a mis en lumière la façon dont les conseils de bien-être en ligne douteux et les cycles de tendances de TikTok travaillent ensemble pour trouver de nouveaux publics, et comment ils reconditionnent des remèdes de santé inefficaces ou dangereux qui existent depuis des années. Les créateurs proposant des nettoyants antiparasitaires, des boissons détox, des remèdes miracles et faisant la promotion d’huiles et de teintures aux allégations de santé trop larges ont tous été poussés sur les pages Pour vous des utilisateurs de TikTok ces dernières semaines.

TikTok Shop est une place de marché intégrée à l’application vendant une quantité insondable de produits qui sont devenus ou aspirent à devenir des incontournables viraux. Ses listes sont une rivière d’offres de marques vérifiées, de copies frauduleuses ou contrefaites d’articles populaires, jusqu’au type de vêtements et d’articles ménagers bon marché auxquels vous pouvez vous attendre sur Wish ou Temu. Il est conçu pour aider l’entreprise à gagner de l’argent grâce au phénomène #TikTokMadeMeBuyIt, où l’attention virale pousse les téléspectateurs à tout acheter, des hachoirs à légumes aux produits de beauté en passant par les défroisseurs de tapis portables. Au lieu de passer à Amazon ou à une autre boutique en ligne tierce, TikTok Shop incite les utilisateurs à acheter des produits directement dans l’application.

La boutique offre également une source de revenus aux créateurs, qui peuvent créer des vidéos « d’affiliation » faisant la promotion des produits trouvés dans la boutique. Au lieu d’un accord de parrainage rémunéré, les affiliés perçoivent une commission sur les ventes. Certains influenceurs et entreprises ont pu utiliser le Shop pour monétiser les tendances en ciblant les jeunes utilisateurs de TikTok afin de vendre des produits inefficaces, dangereux ou contraires à l’éthique.

Les mécanismes de ce type de ciblage sont antérieurs au lancement de la boutique. Plus tôt cette année, certains créateurs de bien-être sur TikTok ont ​​popularisé la pratique dangereuse et inefficace consistant à boire du borax dilué dans de l’eau. Les influenceurs du fitness ont également déjà fait la promotion de la poudre de protéines « à sec », ce qui, selon les experts, n’est pas une bonne idée. Les commerçants ont même utilisé la popularité de TikTok auprès des jeunes téléspectateurs pour promouvoir les stéroïdes et les médicaments similaires, selon un récent rapport du Center for Countering Digital Hate. Les chercheurs ont découvert que les vidéos faisant la promotion de ces substances, semblant parfois cibler les adolescents, étaient visionnées plus de 500 millions de fois sur TikTok, principalement par des personnes de moins de 24 ans. le contenu reçoit une commission sur les ventes. (Les données du rapport précèdent le lancement de TikTok Shop aux États-Unis.)

Les tendances en matière de santé « alternatives » fonctionnent bien sur TikTok car elles fournissent des recommandations qui sont « bon marché, accessibles et expliquées par une explication scientifique adjacente qui semble familière », Rachel Moran, qui étudie la désinformation sur la santé en tant que chercheuse postdoctorale à l’Université de Washington, a déclaré à Vox plus tôt cette année. Mais il y a un autre facteur en jeu ici : les anecdotes personnelles, un puissant outil de marketing sur TikTok, ont longtemps été un outil d’évangélisation essentiel pour des conseils douteux en matière de bien-être et de santé. Et même les influenceurs TikTok avec des références apparentes et de nombreux abonnés peuvent donner des conseils compromis. Une enquête récente du Washington Post a révélé qu’American Beverage, un groupe de pression pour l’industrie des boissons gazeuses, avait payé 10 diététistes professionnels pour promouvoir les bienfaits des édulcorants artificiels sur les réseaux sociaux, en réponse à l’avertissement de l’Organisation mondiale de la santé selon lequel l’aspartame pourrait provoquer le cancer.

Ce qui se passe sur TikTok Shop est une extension de ces tendances, pour ceux qui peuvent faire passer leurs produits au-delà des outils de modération de la plateforme. Même si les mélanges « détox » de stéroïdes et de borax n’apparaissent pas nécessairement dans l’onglet Boutique, certaines tendances douteuses en matière de bien-être y connaissent du succès en proposant des produits qui ont des utilisations légitimes, mais peut-être pas celles promues par ceux qui sont payés pour les vendre. L’huile de ricin, par exemple, a gagné en popularité cet été en tant qu’astuce de bien-être, mais c’est aussi un laxatif approuvé par la FDA et un ingrédient dans certains produits de soins de la peau et gouttes pour les yeux. Les créateurs faisant de la publicité au nom des marchands d’huile de ricin sur TikTok Shop font cependant des affirmations beaucoup plus larges, qui ne sont souvent étayées par aucune preuve scientifique.

Ce qui nous ramène aux influenceurs, comme Busy Belle, qui ont vanté les bienfaits de l’huile de ricin pour la santé et encouragé les gens à acheter des produits pour lesquels les influenceurs recevront une commission pour la vente. Bien que l’huile de ricin puisse aider à hydrater votre peau et vos cheveux, les allégations selon lesquelles elle stimule la croissance des cheveux ou inverse les rides ne sont pas étayées par la recherche. Les allégations concernant la capacité de l’huile de ricin à améliorer la santé oculaire ne sont également étayées par aucune recherche de haute qualité, selon un récent examen attentif du nouveau statut de l’huile en tant que tendance en matière de bien-être dans le New York Times. Et même s’il est peu probable que l’application d’huile de ricin sur votre peau provoque de graves problèmes, elle ne pénétrera pas dans votre corps et ne dissoudra pas les tumeurs et les kystes.

Début octobre, #CastorOil avait été visionné au moins 925 millions de fois sur TikTok, selon la page du hashtag de la plateforme, et bon nombre des meilleures vidéos font spécifiquement la promotion de l’application de l’huile sur votre nombril. Dans une vidéo de la boutique TikTok faisant la publicité de l’huile de ricin d’Aliver, une créatrice de beauté comptant 99 000 abonnés et connue sous le nom de @mtagbeauty dit aux téléspectateurs de « commencer lentement » avec l’huile de ricin, affirmant que c’est un régime de désintoxication tellement efficace que certaines personnes pourraient se sentir un peu malades si elles commençaient. trop fort. D’autres vidéos de la boutique sur l’huile de ricin affirment qu’elle peut traiter l’anxiété, renforcer le système immunitaire et traiter l’arthrite.

Certaines vidéos sponsorisées utilisent l’audio d’une conférence populaire de Barbara O’Neill, une militante australienne qui prône le traitement du cancer avec du bicarbonate de soude et affirme que tous les vaccins sont nocifs. Dans ce document, O’Neill dit que si l’huile de ricin est appliquée sur ou autour du nombril, « elle guérira tous les problèmes de l’abdomen », que l’huile « pénétrera » et brisera les kystes et les fibromes dans l’utérus, et guérira. la constipation et la diarrhée en « pénétrant » dans le côlon. Dans la même conférence, elle affirme que cela peut guérir le cancer de l’abdomen et du cerveau (aucune de ces choses n’est vraie). O’Neill n’est pas autorisée à fournir des services de santé en Australie, après qu’une enquête de surveillance des soins de santé a révélé en 2019 qu’elle n’était pas accréditée, qu’elle n’avait obtenu aucun diplôme ou diplôme lié à la santé et qu’elle était, sous le couvert d’un médecin naturopathe. , donnant à ses patients de faux conseils potentiellement mortels et les encourageant à renoncer à la chimiothérapie en faveur de ses « remèdes » contre le cancer préférés et inefficaces.

Certaines vidéos récentes sur l’huile de ricin semblent enfreindre les politiques de TikTok Shop interdisant la vente de « médicaments sans licence, de produits à base de plantes ou homéopathiques et de produits faisant des allégations de santé », de suppléments de perte de poids et de « produits de beauté et de soins personnels qui prétendent avoir des applications médicales mais sont non vérifié par la Food and Drug Administration des États-Unis. Mais il n’est pas clair si ces règles s’appliquent à la liste de la boutique TikTok, aux TikTokers payés pour faire la publicité de ces produits, ou aux deux, même lorsque la popularité d’un article semble être directement liée à une pratique de santé douteuse qui est devenue une tendance.

Cette tendance actuelle de l’huile de ricin sur TikTok peut ressembler à un assaut multimédia sur la page Pour Vous de toute personne ayant indiqué à l’algorithme qu’elle était intéressée par le sujet ou même par les tendances du bien-être en général. Regardez suffisamment de vidéos faisant la publicité de l’huile de ricin d’Aliver – il y en a beaucoup – et vous pourriez commencer à recevoir des vidéos mettant en avant les autres offres de beauté de l’entreprise, y compris ses aphrodisiaques et ses produits éclaircissants pour la peau, qui sont également contraires aux règles du magasin.

Chaque fois qu’une nouvelle mauvaise tendance attire l’attention – qu’il s’agisse de boire du borax, de promouvoir des « remèdes » contre le cancer inefficaces ou de vendre des préparations vaccinales « détoxifiantes » – les plateformes de médias sociaux finissent par intervenir, appliquent leurs règles et soulignent que la majorité des utilisateurs de la plateforme ne sont pas concernés. Je ne vois pas le contenu en question. L’attention s’estompe, les influenceurs se regroupent et le cycle recommence.

TikTok Shop est une nouvelle ère pour la plateforme, une ère qui permet à l’entreprise de monétiser encore plus facilement les tendances en temps réel au lieu d’être dépassée par la vitesse étonnante de la renommée de TikTok. Mais l’application des règles, le contexte et la prudence restent à la traîne.

Une version de cette histoire a également été publiée dans le bulletin d’information Vox Technology. Inscrivez-vous ici pour ne pas rater le prochain !