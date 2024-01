Tendances de design d’intérieur que vous voudrez essayer en 2024 – National

Le conservateur décide indépendamment des sujets et des produits que nous présentons. Lorsque vous achetez un article via nos liens, nous pouvons gagner une commission. Les promotions et les produits sont soumis à la disponibilité et aux conditions du détaillant.



Les tendances en matière de design d’intérieur, tout comme les tendances de la mode, répondent souvent aux changements culturels – comme les mini-jupes et les pantalons larges reflétant l’autonomisation des femmes, ou la décoration minimaliste issue du mouvement de la vie simple. Ce ne sont pas des règles esthétiques strictes à respecter ; ils aident plutôt à inspirer et à cultiver les goûts personnels.

Alors que nous nous dirigeons vers 2024, nous nous tournons vers les tendances en matière de décoration intérieure qui pourraient ajouter plus de confort, punch, et du plaisir à nos espaces de vie. Nous avons contacté l’architecte d’intérieur torontois Brit Johnston, fondateur de The Style Co. Intérieursqui contribue à créer des maisons plus fonctionnelles et plus belles pour les personnes qui y vivent.

Le thème de l’année est « moins, c’est plus », dit-elle, soulignant l’importance de jouer avec des accessoires qui ne feront pas sauter la banque. Gardez toujours l’accent sur l’individu plutôt que sur la tendance, conseille Johnston. Si vous savez ce que vous aimez et appréciez, il ne vieillira pas – vous pouvez simplement changer les choses en ajoutant quelques accessoires différents.

Voici les tendances de décoration intérieure 2024 et des idées de mise à jour faciles pour vous inspirer.

Créer des espaces plus légers avec des accents maussades

« Je pense que nous étions sur la tendance des espaces sombres ; peinture sombre très maussade. Je pense que nous allons voir cela s’atténuer », déclare Johnston. Les espaces s’éloigneront des peintures maussades sur les plafonds et les murs – tout de la même couleur – et vers des espaces plus clairs avec des couleurs maussades dans les menuiseries, comme les portes intérieures et des boiseries, des meubles et des accessoires plus sombres qui peuvent être facilement remplacés.

Les luminaires sont un moyen simple d’incorporer cette humeur maussade dans un espace sans qu’elle soit écrasante. Ces appliques murales LED fonctionnent sur piles, vous pouvez donc simplement les fixer sur le mur de votre salle de bain, couloir ou chambre et elles sont prêtes à être utilisées sans électricien.

Vous voulez un éclairage légèrement plus dramatique ? Pensez plutôt à un lustre sombre.

Investir dans la pierre naturelle

Une appréciation pour la beauté et la longévité des pierres naturelles émerge à nouveau. Je pense que nous allons voir beaucoup de tables d’appoint, de tables de salle à manger et de tables basses en travertin et en marbre, plus que dans les carreaux, les dosserets et les comptoirs, déclare Johnston. Les pierres naturelles, notamment les porcelaines et le quartz, occuperont également une place centrale dans les accessoires comme les vases et les plats.

Une pièce autonome de luxe qui ajoutera une certaine élégance à la maison. Doté d’un bouclier en laiton pour refléter et amplifier les motifs floraux dans la base en travertin, ce magnifique vase sera un sujet de conversation assuré.

Prix ​​un peu élevé ? Placer un grenouille épineuse sur ce bol en travertin pour créer un élément floral accrocheur similaire à la place.

Poser du papier peint – même sur les meubles

«Je pense que nous voyons plus de papier peint maintenant que nos grand-mères n’en utilisaient», déclare Johnston. Ajout de papier peint de manière traditionnelle ou sur des meubles comme des commodes et des tables de nuit. Si vous craignez que le papier peint ne vieillisse, Johnston recommande de choisir un papier peint texturé, comme de la toile de gazon ou de la laine, plutôt que des motifs. Vous pouvez également faire preuve de créativité et transformer des tissus en papier peint, explique Johnston.

Rapide et facile à installer, le papier peint autocollant permet de transformer facilement de vieux meubles en de nouveaux designs.

Mais si un imprimé audacieux n’est pas votre style, essayez plutôt de jouer avec une toile de gazon marron.

Être aventureux avec les textiles

De la literie aux draperies, les motifs audacieux deviendront plus populaires. Johnston affirme que les éléments de base du linge de lit et des draps neutres resteront les mêmes, tandis que les courtepointes, couvertures et couleurs de couettes seront plus audacieuses et colorées. Il en sera de même pour les draperies, qui s’éloigneront de l’esthétique neutre pour se tourner vers des couleurs et des motifs plus audacieux.

Des paons dans une forêt florale composent le superbe design de cette literie matelassée douce et luxueuse qui invite chacun à un sommeil réparateur.

Avec un budget plus serré ? Cet ensemble de literie botanique bleu marine pourrait être une belle option. De plus, il est réversible, vous avez donc plus d’un motif avec lequel travailler.

Jouer avec les détails des murs

Pendant un certain temps, les murs sont restés discrets, mais on constate aujourd’hui une résurgence de l’ajout de détails aux murs. Qu’il s’agisse d’un design traditionnel ou contemporain comme un mur à lattes, l’ajout de beaux détails crée un aspect personnalisé à un espace fini, explique Johnston. Vous pouvez être vraiment créatif avec des moulures et des panneaux appliqués, et c’est l’une des choses les plus faciles à réaliser vous-même, explique Johnston.

Pour une salle de bain, un couloir, un bureau ou un coin, il existe une infinité d’options pour intégrer des panneaux muraux dans la maison. Nous avons dû crier ce panneau mural en mosaïque hexagonale en bois naturel de première qualité qui fera dire à tout le monde ooh la la à première vue.

Ces panneaux à lattes en bois de noyer élégants viennent juste derrière, faciles à installer et aident à réduire le bruit.

Se concentrer sur les pièces phares

Les pièces de grande taille, par opposition à de nombreuses petites pièces, seront à la hausse cette année, déclare Johnston. Dans l’ensemble, moins c’est plus, et cela peut donner à un espace un aspect plus ordonné. Des œuvres d’art aux vases extra-larges, l’accent sera mis sur les objets remarquables qui attirent l’attention.

Faites preuve de créativité en montrant comment une pièce maîtresse bien sélectionnée pourrait ajouter de l’intérêt et accentuer votre espace de vie. Qu’il s’agisse d’un miroir tendance, d’un centre de table incroyable ou d’une grande fausse plante amusante.

Ajouter des touches de rose

«Le beau rose doux et saturé revient», déclare Johnston. Et ceux-ci fonctionnent particulièrement bien dans les espaces aux couleurs neutres ou maussades où la teinte douce et vibrante peut ajouter un peu de gaieté et de délicatesse.

Il n’y a pas de moyen plus simple de mettre à jour l’apparence d’un salon qu’en changeant les accessoires de votre canapé à l’aide de plaids et d’oreillers. Échangez ces jolis coussins roses pour ajouter une touche de couleur ou de contraste à un canapé.

Éléments en bois dans la chambre

L’ajout de plus de bois et d’éléments naturels dans la chambre sera à la hausse, déclare Johnston. Les cadres de lit en bois auront la préférence sur les lits rembourrés, ainsi que les meubles plus naturels, comme les chaises, les étagères et les tables de nuit.

Un design élégant et simple qui ne se démodera jamais. Cette table d’appoint polyvalente avec une étagère inférieure peut facilement se transformer de table de nuit en support à plantes, ou même en tabouret pour un dressing.

—

