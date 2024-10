Tendances croissantes en matière de maladies transmises par les tiques dans le New Jersey

La répartition et la prévalence des maladies transmises par les tiques (TBD) sont influencées par des facteurs climatiques, notamment la température et l’humidité, qui jouent un rôle important dans la survie et l’activité des tiques. Comprendre l’impact de ces facteurs climatiques sur les TBD est essentiel pour la préparation de la santé publique. Cette étude a examiné les tendances des TBD dans le New Jersey au cours des deux dernières décennies.

Lors de l’IDWeek 2024, Evelyn Wu, MD, résidente à Stanford Health Care, partage un aperçu du contexte qui a influencé leur étude : « Selon le CDC, la saison des tiques s’étend d’avril à septembre, et la raison pour laquelle il y a une saison des tiques dans le La première raison est que la survie des tiques et l’activité de recherche d’hôtes dépendent fortement du climat. De manière générale, les tiques préfèrent les conditions plus chaudes et plus humides. Ainsi, certaines des maladies courantes transmises par les tiques dans le New Jersey comprennent la maladie de Lyme, la babésiose, l’anaplasmose, l’ehrlichiose et les maladies à rickettsies. Et si l’un de ces cas est identifié, il doit être signalé au ministère de la Santé du New Jersey.

L’étude a révélé que les maladies transmises par Ixodes scapulaire a connu une augmentation significative pendant l’intersaison. En revanche, les maladies propagées par Amblyomma américain et Dermacentor variable n’a pas connu d’augmentation significative au cours de cette période. Au cours de la saison, le nombre de cas concerne toutes les maladies transmissibles par les tiques, ainsi que celles transmises par Ixodes scapulaire et Dermacentor variableest resté stable. Cependant, les maladies transmises par Amblyomma américain a connu une augmentation significative en cours de saison.

Globalement, les cas de maladies transmises par les tiques ont augmenté de manière significative sur la période d’étude, particulièrement pendant la contre-saison (octobre à mars ; p.05).

Wu a discuté des résultats les plus significatifs de la recherche sur la variabilité climatique et les maladies transmises par les tiques dans le New Jersey : « Si je devais résumer cela en une phrase, je dirais que nous constatons une augmentation des maladies transmises par les tiques, et le La saison des tiques semble également s’étendre, et ces tendances semblent être corrélées à des conditions plus chaudes et plus humides.

Une sous-analyse par vecteur a montré une augmentation significative des maladies transmises par Ixodes scapulaire (tique du chevreuil), y compris la babésiose, la maladie de Lyme et l’anaplasmose, en particulier pendant la contre-saison (p Amblyomma americanum (tique solitaire), comme l’ehrlichiose, a augmenté de manière significative pendant la saison (p Dermacentor variabilis (tique américaine du chien) , qui inclut la rickettsiose du groupe de la fièvre pourprée (p > 0,05). De plus, une analyse de régression univariée de Poisson a indiqué une corrélation positive entre toutes les maladies transmises par les tiques et la température moyenne et les précipitations totales.

Wu a expliqué comment les résultats impactent les stratégies de santé publique dans le New Jersey et potentiellement dans d’autres régions confrontées à des défis climatiques similaires : « Puisque nous voyons la saison des tiques s’étendre, je pense qu’un moyen efficace d’y parvenir est simplement d’accroître la sensibilisation à ce problème, et un un bon moyen d’y parvenir est de recourir à l’éducation. En fait, l’année dernière, le New Jersey a adopté un projet de loi qui rend obligatoire l’élaboration et la mise en œuvre d’un programme dans toutes les écoles publiques sur les tiques et leur sécurité.

L’étude a rassemblé le nombre de cas de maladies transmises par les tiques (TBD) à déclaration obligatoire auprès du ministère de la Santé du New Jersey de 2003 à 2022, soit 85 905 cas. Nous avons également collecté des données climatiques à partir de l’ensemble de données nClimDiv accessible au public.

Les résultats ont indiqué que le nombre total de cas de maladies transmises par les tiques à déclaration obligatoire, ainsi que les cas de maladies transmises par Ixodes scapulaire (Maladie de Lyme, Babésiose, Anaplasmose), Amblyomma américain (Ehrlichiose), et Dermacentor variable (Rickettsiose du groupe de la fièvre pourprée) a montré une corrélation positive significative avec la température moyenne et les précipitations totales en analyse univariée. Dans l’analyse multivariée, seules les maladies transmises par la tique américaine du chien étaient positivement corrélées aux deux facteurs climatiques. En revanche, les maladies transmises par Ixodes scapulaire et la Lone Star Tick n’étaient positivement corrélées qu’à la température moyenne

Wu a souligné l’importance de la prévention : « Je pense que la prévention sera la clé. Et par prévention, je ne veux pas rester à l’intérieur et ne plus jamais mettre les pieds dehors, mais il s’agit simplement de m’assurer que nous suivons autant que possible les précautions de sécurité contre les tiques. Cela signifie que le contrôle des tiques fait partie de votre routine après être sorti, et cela implique de vérifier vos animaux de compagnie si vous les avez amenés avec vous, de porter des vêtements plus légers et de porter des pantalons longs lorsque vous le pouvez pour empêcher les tiques de coller à vous. Et puis assurez-vous simplement de ne pas baisser votre garde pendant les mois d’hiver. Mais si nous voulons vraiment aller au cœur du problème, il faut faire votre part pour ralentir et prévenir le changement climatique, quelle que soit la forme que cela pourrait prendre dans votre vie personnelle.

Les résultats indiquent une tendance à la hausse des maladies transmises par les tiques dans le New Jersey, corrélée à la température moyenne et aux précipitations. La sous-analyse révèle des schémas spécifiques aux vecteurs, montrant que les maladies transmises par Ixodes scapulaire augmentent majoritairement en contre-saison, tandis que celles transmises par Amblyomma américain augmenter pendant la période de la saison. Ces résultats soulignent l’importance de rester vigilant à l’égard des TBD pendant les mois traditionnellement à faible risque et soulignent la nécessité de stratégies proactives pour faire face à l’impact des facteurs climatiques sur la transmission des TBD.

Wu a conclu en recommandant aux communautés d’atténuer les risques de maladies transmises par les tiques à mesure que les modèles climatiques changent : « Je pense que cette étude met en évidence l’importance de la collaboration multidisciplinaire lorsqu’il s’agit de quelque chose d’aussi complexe et multifactoriel que les maladies transmises par les tiques ou les maladies vectorielles. Je pense que nous nous sommes vraiment appuyés sur les idées de nos collègues de la santé publique, qui nous ont fourni un aperçu du type de données dont ils disposaient. Nos climatologues nous ont beaucoup appris sur les nuances des paramètres climatiques dont ils disposaient. Ils nous ont appris que les précipitations totales ne constituent pas l’indicateur idéal de l’humidité en raison de leur variabilité géographique et temporelle.

Wu E, et al. Il y a une légère hausse ! : Augmentation des cas de maladies transmises par les tiques transmises par Ixodes scapularis dans le New Jersey. Affiche 1283 présentée à IDWeek 2024. 16-19 octobre 2024. Los Angeles, Californie.