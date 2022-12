La situation du Covid en Chine ne fait qu’empirer, ce qui suscite également des craintes en Inde. Pas seulement en Chine, mais aussi au Japon, en Corée du Sud, au Brésil et aux États-Unis. Pour rester en sécurité, le Centre et plusieurs gouvernements d’État ont intensifié leur préparation pour faire face à toute situation fâcheuse qui pourrait survenir dans le pays dans les prochains jours. Cependant, c’était une multitude de mèmes sur Twitter après que Hashtag CovidIsNotOver a pris le contrôle de la plate-forme de médias sociaux.

Voici quelques mèmes partagés sur Twitter :

Pendant ce temps, plus tôt, un épidémiologiste et économiste de la santé de premier plan, Eric Feigl-Ding, a estimé que plus de 60% de la Chine et 10% de la population mondiale seraient susceptibles d’être infectés par Covid-19 au cours des 90 prochains jours, avec des décès probables par millions. Selon Feigl-Ding, l’objectif du Parti communiste chinois (PCC) est de « laisser celui qui a besoin d’être infecté, infecté, laisser celui qui a besoin de mourir, mourir. Infections précoces, décès précoces, pic précoce, reprise précoce de la production.

Le crématoire de Beijing Dongjiao, à l’est de la capitale chinoise, a connu une augmentation des demandes de crémation et d’autres services funéraires, selon des personnes qui travaillent dans l’enceinte, a rapporté le WSJ.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici