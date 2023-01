Tendances “chutes de neige” sur Twitter alors que les gens partagent des photos et des vidéos de montagnes enneigées

Personne n’ignore les conditions extrêmement froides qui ont frappé la plupart des États du nord de l’Inde. Juste au moment où les journées froides se sont un peu calmées et que le soleil brillait, les choses ont changé trop tôt et les chutes de neige ont envahi la partie nord de l’Inde. Ce matin, la vallée du Cachemire a été coupée du monde extérieur car tous les vols en provenance de l’aéroport de Srinagar ont été annulés. De plus, la route nationale a été fermée en raison de fortes chutes de neige. Le bureau du MeT a indiqué que des conditions météorologiques défavorables se poursuivraient au cours des 12 prochaines heures.

Au milieu de la situation de froid insupportable, “Snowfall” a commencé à devenir une tendance sur le site de micro-blogging Twitter et des personnes de diverses régions du nord de l’Inde ont partagé des vidéos et des images.

Regarde:

Pendant ce temps, plus tôt, Delhi a dépassé la limite de température minimale et enregistré 1,4 degrés Celsius, Churu au Rajasthan a gelé à 0 ° C et Nowgong du Madhya Pradesh a frissonné à 0,5 degré Celsius. Il semble que la situation ne serait pas meilleure dans les prochains jours, car le Département météorologique indien (IMD) prévoyait des conditions de vague de froid froides à “sévères” qui persisteraient dans le nord de l’Inde.

Internet a sa propre façon de gérer ces conditions météorologiques extrêmes et de “réchauffer” les situations en ligne. Non, ce n’était pas les mèmes, mais une façon excitante de « dé-froidir » les températures glaciales dans plusieurs villes indiennes ! L’utilisateur de Twitter, @sagarcasm, a eu une vision “cool” des hivers de plusieurs endroits en modifiant leurs noms et en les faisant résonner avec leurs conditions de frissons respectives. Plusieurs tweets sur son “How cold is it?” fil étiqueté Kolkata comme ‘Coldkata’, Dehradun comme ‘Kohradun, Chambal au Rajasthan comme ‘Kambal’, Indore comme ‘Stay Indoor’, Gujarat’s Baroda comme ‘Barfoda’, Chandigarh comme ‘Thandigarh’ et ainsi de suite.

