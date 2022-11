Tendances Brahmastra lors de sa première OTT ; les internautes sont divisés sur la star de Ranbir Kapoor-Alia Bhatt [VIEW TWEETS]

Ranbir Kapoor et Alia Bhat vedette Brahmastra a fait sa première OTT pm Disney+Hotstar. Le film met également en vedette Mouni Roy, Amitabh Bachchan et Nagarjuna dans des rôles clés. Brahmastra barré par Ayan Mukerji a Shah Rukh Khan dans un camée. Avec un tel pouvoir de star, le film devait forcément être un succès et il l’a été. Cependant, beaucoup de négativité avait suivi Brahmastra avant et après sa sortie. Maintenant que le film a fait son chemin vers l’OTT, les internautes partagent leurs critiques sur Twitter.

La vedette de Ranbir Kapoor et Alia Bhatt, Brahmastra, est à la mode sur Twitter car beaucoup partagent leurs avis et c’est une réponse assez mitigée. Beaucoup trouvent que le film fait grincer des dents. Quelques internautes ont déclaré que les dialogues du film étaient dignes de grincer des dents alors que les effets visuels semblaient être copiés de films hollywoodiens. D’un autre côté, nombreux sont ceux qui ont beaucoup aimé le film. Quelques-uns ont déclaré qu’ils auraient souhaité ne pas avoir sauté le film dans les salles. On ne parle pas beaucoup de Mouni Roy, d’Amitabh Bachchan et de Nagarjuna.

Découvrez la revue Twitter de Brahmastra ci-dessous:

Juste regardé #Brahmastra ! Autant j’ai apprécié le VFX, autant l’histoire n’était tout simplement pas bonne. #AstraVerse est motivé par l’amour, les protecteurs abandonnent très facilement les armes secrètes, et Isha allume Shiva au sens le plus littéral du terme ! De beaux effets, histoire boiteuse ! Grishma (@dgrish91) 5 novembre 2022

Hier j’ai regardé dans hot star #Brahmastra l’histoire est bonne, la performance de tout le monde est bonne, les visuels sont super, les effets visuels étaient excellents, les dialogues étaient ?????????? pour la partie 2 plz embauchez un bon dialoguiste Mayuri1987 (@Mayuri198711) 5 novembre 2022

#Brahmastra la seconde mi-temps est presque comme #Sawariya, déroutant. Un très bon concept gâché par une écriture immature. Comment se fait-il que l’amour ait vaincu le brahmastra ? Ils devraient l’appeler Loveastra au lieu de #Brahmastra @GemsOfBollywood aby (@aby_usa) 5 novembre 2022

Sérieusement!! Il y a une limite à tout, j’ai littéralement eu un spectacle laser sur ma télé, mes yeux me font encore mal.#Bollywood pls être réaliste, vous les gars hors de tout. #Brahmastra un film fd pathétique que j’ai vu cette année. Très content de ne pas avoir regardé ça au théâtre ?? @DharmaMovies Sachin Vijendra (@SachinVijendra) 5 novembre 2022

j’ai essayé de regarder #Brahmastra ne pouvait pas durer 10 minutes. Puis je suis allé sur YouTube et j’ai regardé un épisode de Chandrakanta ??????? (@Brikesh) 5 novembre 2022

Dans #Brahmastra, il y a des dialogues grinçants, une histoire d’amour grinçante, juste un script merdique, des animations comme VFX, des chansons faltu ke et un casting inacceptable … Ce film est plein de non-pertinence et pourtant tendance. Cela montre que les Indiens ne veulent pas vraiment de bons films. Content de la merde. Pèlerin réveillé (@woke_pilgrim) 5 novembre 2022

Avez-vous déjà regardé Brahmastra ? Quelle est votre critique du film ? Êtes-vous excité pour Brahmastra 2? Tweetez-nous et faites-le nous savoir.