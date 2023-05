La marque de café populaire Starbucks s’est retrouvée au cœur de la controverse pour sa nouvelle campagne de marketing. Le 10 mai, ils ont publié une nouvelle publicité axée sur les droits des transgenres. « Ça commence par votre nom » était le slogan ou le hashtag de la campagne de Starbucks India. Dans le clip de deux minutes et quatre secondes, ils ont montré un duo de parents assis dans un point de vente Starbucks. Ils attendaient leur fils au café, et il semblait que le père avait du mal à accepter sa décision de passer à l’identité féminine. Jetez un œil à l’annonce complète de Starbucks ici :

Votre nom définit qui vous êtes – que ce soit Arpit ou Arpita. Chez Starbucks, nous vous aimons et vous acceptons pour qui vous êtes. Parce qu’être soi signifie tout pour nous. #ÇaCommenceParVotreNom. 💚 pic.twitter.com/DKNGhKZ1Hg – Starbucks Inde (@StarbucksIndia) 10 mai 2023

L’histoire de la publicité était que la relation du père avec son fils « Arpit » était troublée après sa décision de passer à une identité féminine – « Arpita ». La tension dans l’interaction est assez apparente lorsque la mère l’avertit de ne pas se fâcher cette fois. Cependant, il semble qu’au fil du temps, le père ait accepté la transition et, en fait, ait indiqué son acceptation en commandant du café pour la famille de ‘Arpita’. « Votre nom définit qui vous êtes – que ce soit Arpit ou Arpita. Chez Starbucks, nous vous aimons et vous acceptons pour qui vous êtes. Parce qu’être vous-même signifie tout pour nous », a lu le tweet du pseudo officiel de Starbucks.

La campagne de marketing de Starbucks est devenue virale en seulement 48 heures, recueillant plus de 2,5 millions de vues sur les tweets et 530 000 vues de vidéos. La publicité axée sur les droits des transgenres et l’inclusivité a suscité un débat sur les réseaux sociaux. Certains ont estimé que cela brisait le moule et défendait une bonne cause. « C’est bien de voir des efforts pour l’inclusion des genres en Inde », a déclaré un utilisateur. D’autres estimaient que ce genre de sujet devait être traité avec sensibilité et que la campagne n’était pas nécessaire en premier lieu. « Pourquoi cette publicité était-elle nécessaire, vous faisiez déjà du bien en Inde », a déclaré un internaute. Le hashtag « Boycott Starbucks » a également commencé à apparaître sur Twitter en Inde le 12 mai.

Jetez un œil aux réactions et aux réponses :

Ne pas comprendre la nécessité pour une multinationale de se lancer dans des sujets sensibles dans un pays d’hypersensibles sentimentaux. Grosse brèche dans la marque !! — ProfMKay 🇮🇳 (@ProfMKay) 11 mai 2023

il y a beaucoup d’arpita piégés à l’intérieur d’arpit maintenant, grâce à starbucks, le problème est résolu ! — JabarDasti (@jabardasti) 11 mai 2023

Je n’ai jamais été dans un Starbucks car je préfère les cafés indépendants qui font du vrai café, j’adorerais. Je fais partie de ceux qui ne considèrent pas le café Starbucks – JIX5A (@JIX5A) 11 mai 2023

Sérieusement, nous réglerons nos problèmes lorsqu’ils surgiront; la dernière chose dont j’ai besoin est de prêcher par une multinationale occidentale. Vous vous occupez de servir le café. – Suresh R Chitturi (@iChitturi) 12 mai 2023

Je comprends la douleur et le dilemme du père MAIS son fils ne pouvait tout simplement plus vivre comme quelqu’un avec qui il ne s’était jamais associé et c’est la dure vérité. C’est la vie . Pas toujours ce que nous voulons qu’il soit. GRAS Annonce de @StarbucksInde . 👏👏 – Prashant (@ sasguy235) 11 mai 2023

Ok… avec tant de problèmes dans le monde, cela mérite l’attention inébranlable de chacun. Wokisme de premier ordre… – Ranjeeth R (@ranjeeeth) 11 mai 2023

Arrêtez de conseiller vos clients… vous ne faites que vendre du café — M. Indo Jin (@misterindojin) 11 mai 2023

Tapri waale bhaiya ki chai > Starbucks. — Naveen (@_naveenish) 11 mai 2023

Qu'avez-vous pensé de la publicité de Starbucks ?