Tendances ‘Boycott Flipkart’ sur Twitter sous forme de t-shirt avec les surfaces photo de Sushant Singh Rajput

Les sites Web en ligne et les applications d’achat ont généralement recours à des moyens peu orthodoxes pour promouvoir et commercialiser leur produit. Cependant, parfois, certains produits ne semblent pas convenir aux clients. Dans un incident similaire, Boycott Flipkart a commencé à faire parler de lui sur Twitter mardi soir après qu’un t-shirt faisant référence à la “dépression” de feu l’acteur Sushant Singh Rajput a été trouvé sur le site Web par l’un de ses fans.

Le t-shirt comprenait une illustration de SSR avec les mots “La dépression comme la noyade” qui l’accompagnait. Peu de temps après avoir été partagée, l’image est devenue virale et c’est ainsi que Boycott Flipkart a commencé à devenir tendance.

Il y a également eu des cas où des personnes ont déposé des griefs auprès de Flipkart et ont même signifié un avis contre la plate-forme d’achat en ligne pour avoir vendu des t-shirts avec une citation trompeuse. “Je notifierai @Flipkart ce soir (pour avoir approuvé un matériel diffamant un défunt) en tant que citoyen ordinaire et responsable”, a commenté un utilisateur de Twitter. Une autre personne a écrit : « #flipcart vous ne pouvez pas commercialiser votre produit en traînant une personne décédée. Pensez aux membres de votre famille… le karma vous rattrapera bientôt.

Mise à jour Je notifierai à .@Flipkart ce soir (pour avoir approuvé un matériel diffamant un défunt) en tant que citoyen ordinaire et responsable. Cc : .@sansesprit di .@divinemitz di .@soniaRainaV di .@FlipkartStories .@flipkartsupport & BW ont tué les participants SSR DreamProjects TL — Rudrabha Mukherjee 🇮🇳 (@imrudrabha) 26 juillet 2022

Le pays n’est pas encore sorti du choc de la mort tragique de Sushant. Nous continuerons à faire entendre notre voix pour la justice.. Flipkart devrait avoir honte de cet acte odieux et devrait s’excuser qu’un tel incident ne se reproduise plus.#BoycottFlipkart pic.twitter.com/wEVLPYl5EH – Kashyap (@Kashyap_updates) 26 juillet 2022

C’est complètement de la propagande

Tout le monde sait #sushantsinghrajput a été brutalement assassiné par #drugiewood Et jusqu’à présent, ils font face à la colère du public, alors pour sortir de cette spirale, ils l’ont fait et la dépression n’est pas un mot fantaisiste que vous utilisez comme ça (#ssr pas déprimé) #BoycottFlipkart – SG (@SG68579767) 27 juillet 2022

#BoycottFlipkart Maintenant, Flipkart est nouveau sur la liste des agresseurs de Sushant Singh Rajput Honte à Flipkart

Vous gagnez maintenant de l’argent sur une âme innocente décédée en l’étiquetant comme un malade mental Est-ce que votre pire état est en ce moment .. ? ? Sushant 4m Dreamer 2 Performer — Soma Dutta (@SomaDut96461948) 26 juillet 2022

Plus tôt, une marque qui vend des chips et des collations a été attaquée à la suite d’une publicité mettant en vedette Ranveer Singh. L’annonce a vexé par inadvertance les fans de Sushant Singh Rajput. Ranveer Singh, apparaissant dans le Bingo ! l’annonce est frappée par la question : Beta, aage Kya Plan Hai ? A quoi le personnage de Singh répond en parlant de photons paradoxaux, d’algorithmes et d’extraterrestres.

Alors que la publicité semblait assez inoffensive en surface et ne faisait aucune référence directe à Sushant Singh lui-même, ses fans pensaient cependant que Ranveer “se moquait” du défunt acteur en parlant de science, quelque chose que le premier aimait beaucoup.

«Ouais Sushi a des angles fous, il connaît bien la physique. Osez vous moquer de lui. Osez porter le même style. Ranveer êtes-vous jaloux parce que Sushi gagne le respect et l’amour de millions de personnes et qu’il a aussi des millions de fans ? Ranveer, je ne le pardonnerai pas ! a écrit un fan mécontent.

