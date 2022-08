Tendances ‘Boycott Bollywood Forever’ alors que Twitter fait rage sur Laal Singh Chaddha, Pathaan

Après des jours d’appels au boycott des films de Bollywood, le dernier hashtag sur Twitter est “Boycottez Bollywood pour toujours”. Dernièrement, les Indiens sur Twitter ont appelé au boycott des films de Bollywood pour une foule de raisons : par exemple, Laal Singh Chaddha a vu une poussée massive de boycott contre lui. Hrithik Roshan, qui a tweeté en faveur du film, a vu des appels au boycott contre son prochain film Vikram Vedha. Raksha Bandhan d’Akshay Kumar n’a pas non plus été épargné.

Le prochain Pathaan de Shah Rukh Khan fait également face à une indignation similaire. Les Darlings d’Alia Bhatt sont devenus la cible des “militants des droits des hommes” qui ont déclaré qu’il décrivait de manière incorrecte la violence domestique avant même de regarder le film.

Le prochain Brahmastra de Ranbir Kapoor et Alia Bhatt fait également face à l’indignation, suite aux affirmations selon lesquelles Ranbir aurait travaillé avec Aamir Khan dans son film PK, qui aurait blessé les sentiments religieux des hindous.

Qu’il s’agisse de représentations de personnalités religieuses ou d’événements historiques, de violence domestique, de commentaires passés d’acteurs ou de prétendues “copies” d’autres films, les appels au boycott contre Bollywood deviennent de plus en plus durs de jour en jour. Le hashtag “Boycott Bollywood pour toujours” indique cette tendance préoccupante.

Je n’ai pas regardé un seul film de Bollywood depuis 2 ans. #BoycottPathanMovie #BoycottbollywoodForever pic.twitter.com/fJX01tQnP4 — Nupur S. (Parodie) (@NupurReal_) 16 août 2022

SRK et Aamir Khan ont tous deux été la cible de boycotteurs pour leurs remarques passées sur « l’intolérance ».

Le cinéaste Anurag Kashyap, qui se prépare pour la sortie de son dernier film Dobaaraa, ainsi que l’acteur principal du film Taapsee Pannu, ont également exhorté les gens à boycotter leur film. Faisant une blague sur le climat actuel du pays, notamment vis-à-vis du cinéma, le cinéaste a déclaré : « Je m’amuse parce que j’ai l’impression que ces trolls veulent tout boycotter. Il y a une tendance à la culture du boycott dans ce pays. Itne saare log bol rahe hai boycotte les films karo ko, phir bhi log jaa rahe hai movies dekhne (des rires). Je pensais juste que nous devrions aussi être dans la tendance. La culture du boycott est une blague et j’ai pensé que je voulais aussi faire partie de la blague et me sentir important comme les autres.

Lis le Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici