Tendances ‘Amazing Elon’ sur Twitter alors que les utilisateurs critiquent Musk pour avoir utilisé des bots pour inonder le site

Elon Musk ne manque jamais d’être le sujet de conversation de la ville (Twitter) qui est dirigée par lui-même. Qu’il s’agisse de faire les gros titres ou de déclarer ses pronoms comme “Poursuivre/Fauci” ou d’ajouter la fonction de nombre de vues permettant aux utilisateurs de voir combien de fois un tweet a été vu, les décisions de Musk n’ont pas reçu d’approbation de la part des utilisateurs qui critiquent le PDG de Twit pour son conjectures non pertinentes. Cette fois-ci, les utilisateurs ont attaqué Musk pour avoir utilisé des bots pour inonder le site avec le mot-clé “Amazing Elon !!!”

L’expression est à la mode sur Twitter après que plusieurs robots (abrégés de “robots”) ont commencé à tweeter un mot-clé similaire qui se terminait par trois points d’exclamation. Les utilisateurs étaient furieux contre Musk pour avoir utilisé une telle tactique pour suivre les tendances sur sa “propre” plate-forme. “Imaginez que vous soyez si peu sûr que vous dépensiez 44 milliards de dollars pour pouvoir avoir un tas de faux comptes faisant de “Amazing Elon” un sujet tendance”, a écrit un utilisateur exaspéré sur le site de micro-blogging. Certains ont même souligné comment Musk voulait fermer de faux comptes alors qu’il s’était lui-même aidé des tweets automatisés, répétitifs et prédéfinis pour casser Twitter lundi matin.

Imaginez que vous soyez si précaire que vous dépensiez 44 milliards de dollars pour pouvoir avoir un tas de faux comptes faisant de “Amazing Elon” un sujet tendance.— Samantha (@twainsname) 26 décembre 2022

Les utilisateurs l’ont également pris comme une insulte car l’un d’eux a commenté : « Elon nous a insultés sur Twitter avec sa tendance ‘Amazing Elon’. Remarquez les 3 signes d’exclamation sur tous ces comptes. Tous les BOTS ! Mec, s’il te plaît, vends Twitter à quelqu’un qui nous respectera et nous prendra au sérieux. Un autre internaute a posté : « Elon Musk est si triste et seul à Noël qu’il a une ferme de robots qui tweete « incroyable Elon ».

Elon nous a insultés sur Twitter avec sa tendance “Amazing Elon”. Remarquez les 3 signes d’exclamation sur tous ces comptes. Tous les BOTS ! Mec, s’il te plaît, vends Twitter à quelqu’un qui nous respectera et nous prendra au sérieux. pic.twitter.com/DTTqwCsPnp— Voix de la raison (@raggapegs) 26 décembre 2022

Auparavant, Twitter Inc avait supprimé une fonctionnalité qui favorisait la prévention du suicide, mais elle a rapidement été restaurée sur ordre d’Elon Musk. Les rapports ont indiqué que Twitter avait restauré la fonctionnalité après la pression des groupes de sécurité des consommateurs et d’autres utilisateurs concernés par sa suppression. Cependant, la responsable de la confiance et de la sécurité de Twitter, Ella Irwin, a confirmé que le retrait concernait un appareil temporaire et non un abandon complet. « Twitter corrigeait la pertinence, optimisait la taille des invites de message et corrigeait les invites obsolètes. Nous savons qu’ils sont utiles et notre intention n’était pas de les supprimer de façon permanente”, a-t-elle déclaré.

