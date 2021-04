Comme la plupart des autres secteurs, 2020 ne s’est pas déroulé comme prévu pour l’industrie du sport électronique. L’industrie est rapidement passée à un modèle en ligne, revenant à bien des égards aux racines de l’industrie. Les compétitions en ligne sont le pain et le beurre de l’eSport, et des compétitions de classe mondiale se sont déroulées entièrement en ligne, et même dans des bulles. Cette année devrait en être une de grands changements avec un certain retour à la normale. Voyons ce que nous réserve l´industrie du eSport en 2021.

Plus de Diversification

Le modèle d’entreprise standard dans le eSport est simple: plus une organisation reçoit d’attention, plus elle peut faire payer les marques pour sponsoriser une équipe , ses diffusions, et son contenu. Des organisations telles que TSM facturent des marques comme Geico pour la promotion de la compagnie d’assurance Américaine dans des vidéos et sur Twitch. Ces revenus sont souvent complétés par des ventes de marchandises.

2020 a vu les revenus de commandites ralentir en raison de la pandémie, cependant. Dans certains cas, les organisations n’ont pas été en mesure de remplir leurs contrats en raison de restrictions.

L’un des moyens par lesquels les organisations de sport électronique ont commencé à monétiser différemment fut à travers les forfaits d’abonnement. Team Liquid, avec Liquid +, Cloud 9, et Stratus, proposent des abonnements adaptés aux super fans.

Les abonnements comprennent des produits exclusifs, des séminaires privés avec la direction de l’organisation, et plus encore. Les organisations d’eSport chercheront à trouver des moyens de monétiser leurs marques et leur fandom au-delà des commandites et de la marchandise en 2021. Certains permettent même au joueurs de parier sur l’eSport directement sur leur plateforme.

Le Jeu Mobile à la Hausse

2021 sera peut-être aussi l’année où l’eSport sur mobile arrivera complètement à maturité. Ou, pour être précis, en dehors de l’Asie, où il est populaire depuis longtemps. En 2019, 68% des revenus mondiaux de l’eSport mobile – un énorme 13,3 milliards de dollars US – provenaient uniquement d’Asie.

Les experts de l’industrie et les joueurs débattent depuis longtemps sur quel jeu pourrait ouvrir la voie aux eSports mobiles en dehors du continent. Il est juste de dire que League of Legends: Wild Rift semble être le candidat idéal. Le pedigree du nom de League of Legends à lui seul attire sérieusement l’attention et a déjà commencé à générer beaucoup de presse partout en Europe et sur le continent Américain, ce qui est certainement prometteur.

Montée du Jeu Occasionnel

La moitié du contenu sur Twitch en 2020 a été dominée par les jeux occasionnels. Des jeux tels que Fall Guys, Among Us, Animal Crossing et Minecraft ont tous connu des années explosives sur la plate-forme. Tout semble indiquer que la tendance se poursuivra en 2021 avec une audience se concentrant plus sur le bien être personnel que la compétition.

Conclusion

Ce ne sont que quelques-unes des tendances à surveiller dans le monde de l’eSport en 2021. Cette année devrait nous apporter de nombreuses surprises et une certaine continuation des tendances de l’année précédente.