Tendances 2023 pour l’investisseur en ETF

Parmi les craintes de récession mondiale, l’incertitude des taux d’intérêt et un débat interminable sur le plafond de la dette, les stratégies de valeur refuge ont été au premier plan pour les investisseurs en 2023. Mais il y a eu de nombreuses façons de jouer sur le marché volatil cette année pour les investisseurs de fonds négociés en bourse.

« Si je définis 2023, je vois trois grandes tendances », a déclaré John Davi, directeur des investissements chez Astoria Portfolio Advisors, à Seema Mody sur « ETF Edge » de CNBC mercredi. « Premièrement, vous avez des obligations qui, sur une base de risque unitaire, sont attrayantes par rapport aux actions américaines à large assise. »

Davi a déclaré que les ETF obligataires ont rapporté 82 milliards de dollars cette année, contre 55 milliards de dollars dans les fonds d’actions.

« C’est une très grande différence par rapport à ce que nous avions l’habitude de voir les années précédentes », a-t-il déclaré. « Les taux financiers se négocient très haut. La Fed a augmenté les taux d’intérêt. Vous pouvez couper un bon du Trésor et obtenir 5%, sans prendre de risque. »

La deuxième tendance que Davi voit est la variation entre les tendances des flux non américains et américains. Au sein des FNB d’actions, les fonds non américains ont rapporté 40 milliards de dollars cette année, tandis que les actions américaines ont rapporté 14 milliards de dollars.

« Je pense que l’image macro aux États-Unis est un peu trouble », a-t-il déclaré. « Les marchés internationaux sont beaucoup plus en retard sur le cycle des taux d’intérêt et le cycle de l’inflation. Par conséquent, vous avez tendance à voir beaucoup de flux vers les ETF non américains. »

Les ETF européens à pays unique prennent lentement de l’ampleur depuis le début de 2023. L’ETF iShares MSCI Espagne (EWP) est en hausse de près de 14 % cette année, tandis que iShares MSCI Allemagne ETF (EWG) a gagné 15 %.

« La dernière chose que je dirais, c’est cette rotation de la valeur vers la croissance », a déclaré Davi. « Nous commençons à voir des ETF énergétiques [with] 8 milliards de dollars de sorties. Et une technologie à large base, pas beaucoup d’afflux par rapport au déménagement. »

Malgré leurs solides rendements, Davi a expliqué que les actions de croissance à grande capitalisation ont rapporté 1,1 milliard de dollars d’entrées. Et tandis que le Fiducie Invesco QQQ (QQQ) est en hausse de 32% cette année, le fonds a toujours enregistré 1,8 milliard de dollars de sorties, selon FactSet.

« Même si je commence à ajouter les QQQ à effet de levier et les FNB Invesco NASDAQ 100 (QQQM) il n’y a tout simplement pas beaucoup d’afflux dans la technologie sur une base relative », a-t-il déclaré.

Mais alors que la poussière retombe sur les négociations du plafond de la dette et que les investisseurs attendent des catalyseurs pour les mois à venir, Dave Mazza, directeur de la stratégie chez Roundhill Investments, définit 2023 comme l’année du « marché des nantis et des démunis ».

« Les nantis sont des entreprises qui captent vraiment tout l’intérêt », a déclaré Mazza dans la même interview.

Il a expliqué que l’intelligence artificielle était le facteur « avoir » évident cette année. Les tendances des actions de croissance dépassant la valeur, le secteur technologique écrasant l’énergie et la surperformance des semi-conducteurs en sont d’autres exemples.

« Cela a beaucoup à voir avec l’environnement des taux d’intérêt », a déclaré Mazza, soulignant que l’époque de la sélection d’une certaine action ou d’un secteur avec une garantie à taux zéro est révolue.

« Les fondamentaux de la macro sont très importants », a-t-il déclaré. « À l’avenir, je pense que cela ne fera que continuer à être le cas, c’est pourquoi les investisseurs doivent probablement être plus sélectifs ici. »

