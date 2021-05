Tendance: Une vidéo virale de docs dansant dans des kits EPI sur la chanson de Seeti Maar fait dire à Disha Patani «wow» – Regardez | Nouvelles des gens

New Delhi: Alors que le pays est sous le choc de la deuxième vague de la pandémie mortelle du nouveau coronavirus, les efforts collectifs des personnes suivant le protocole COVID-19 sont obligatoires pour lutter contre l’infection. Au milieu de la tension et des moments difficiles, il est impératif de trouver du réconfort ou une pause entre les deux. De même, une vidéo de médecins portant des kits EPI dansant sur la chanson Radhe de Salman Khan a été diffusée sur Internet.

La vidéo montre nos courageux médecins, essayant de garder le moral à l’hôpital. Vêtus de kits EPI, les groupes de médecins peuvent être vus groover sur la chanson «Seeti Maar» de Salman Khan de Radhe: Your Most Wanted Bhai », sur une couverture de Mandoline. Et cela a attiré l’attention de Disha Patani.

le L’actrice de Radhe a loué les efforts de nos travailleurs de première ligne en les qualifiant de «vrais héros». Elle a partagé le lien de la vidéo de danse sur son histoire Insta. Jetez un œil ici:

Pendant ce temps, Le grand Eid de Salman Khan sort Radhe: Your Most Wanted Bhai a créé l’histoire en devenant le film le plus regardé le premier jour de sa sortie.

Radhe met également en vedette Disha Patani, Randeep Hooda et Jackie Shroff dans les rôles principaux. Le film est réalisé par Prabhu Deva. Il a été produit par Salman Khan, Sohail Khan et Atul Agnihotri. Radhe met en vedette Salman Khan, Disha Patani, Randeep Hooda, Jackie Shroff et Megha Akash dans les rôles principaux.

Radhe: Your Most Wanted Bhai sort simultanément sur ZEE PLEX, ZEE5 avec une sortie en salles.