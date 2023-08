Tendance : Un village français utilise des dessins bizarres pour arrêter les excès de vitesse

Lorsqu’il s’agit de ralentir les voitures qui roulent à grande vitesse, on pense souvent aux radars ou aux routes cahoteuses. Mais dans le village de Baune, près d’Angers, en France, les autorités expérimentent quelque chose de complètement différent. L’idée pourrait sembler tirée d’une peinture surréaliste. Au lieu des méthodes habituelles, ils ont peint des lignes blanches ondulées et en zigzag sur la route. Même si cela peut sembler une tactique étrange à certains, l’astuce semble fonctionner et remplir son objectif.

La maire de Baune Audrey Revereault affirme qu’ils visent à créer une gêne visuelle pour inciter les gens à ralentir et à respecter la limite de vitesse.

Sur les photos, on peut remarquer que ces lignes particulières ont été tracées à un carrefour crucial où se croisent trois routes différentes. Bien que certains habitants puissent les trouver déroutants, le maire insiste sur le fait qu’ils font le travail de ralentir les conducteurs comme prévu, selon The Connexion.

Pourquoi une démarche aussi bizarre ? Eh bien, il s’avère que les conducteurs de cette zone enfreignaient assez régulièrement les limites de vitesse, et roulaient parfois trois fois plus vite qu’ils ne le devraient à ce carrefour précis. Les véhicules dans cette zone atteignaient une vitesse allant jusqu’à 100 km/h malgré une limite affichée de seulement 30 km/h. L’idée derrière ces lignes ondulées est donc de surprendre les conducteurs et de leur faire lever le pied de la pédale d’accélérateur tout en étant plus attentifs à la route. Bien qu’ils puissent paraître étranges, le village nous assure qu’ils sont sûrs et ne visent pas à dérouter les conducteurs.

Cependant, tout le monde dans le village n’est pas convaincu que c’est la bonne solution. Certains résidents doutent que cette approche unique ait un effet durable.

Malgré les doutes, la mairesse Audrey Revereault est confiante que les lignes fonctionnent. Ils maintiennent effectivement les conducteurs dans les limites de vitesse. Jean-Charles Prono, maire de Loire-Authion (un groupe de villages), qui comprend Bauné, a mentionné que les habitants de la région avaient tendance à conduire trop vite et qu’il était difficile de les faire ralentir. Leur objectif est de « rendre difficile la lecture du paysage », a-t-il expliqué à The Connexion.

Cette méthode consistant à obliger les conducteurs à respecter les limites de vitesse est encore en cours de test pour voir son efficacité. Les ralentisseurs ont été envisagés comme alternative, mais des inquiétudes ont été exprimées concernant les problèmes de bruit pour les habitants. Alors pour l’instant, le village de Bauné opte pour les lignes ondulées pour sécuriser ses routes. Cette tactique originale s’avérera-t-elle efficace à long terme ? Seul le temps nous dira si ces marquages ​​routiers artistiques deviendront monnaie courante à davantage de carrefours routiers.