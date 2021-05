Tendance: un homme appelle par erreur Remdesivir comme Remo D’Souza, la vidéo devient virale après que le réalisateur l’ait partagée – Regarder | Nouvelles des gens

New Delhi: Une fois de plus, Internet est venu à la rescousse des gens, donnant un peu de répit dans des moments difficiles. Sur une note plus légère, une vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux où un homme, qui est interviewé, fait un faux pas et appelle Remdesivir – un médicament antiviral à large spectre largement utilisé pour traiter les patients critiques COVID, Remo D’Souza .

Oui !, vous avez bien lu celui-là. Il a appelé le drogue – Remo D’Souza. Les internautes se sont éclatés en regardant cette vidéo virale qui a été partagée par nul autre que le chorégraphe devenu réalisateur lui-même sur Instagram. Jetez un œil, juste pour rire:

On peut voir l’homme dans la vidéo partager l’épreuve des médicaments coûteux et à quel point il est difficile pour un roturier de les obtenir en pleine crise. Sa diatribe continue comme il dit: « Cipla company ka Remo D’Souza. » Et c’est le moment où tout le monde éclate!

Dès que Remo l’a partagé sur les réseaux sociaux, plusieurs célébrités telles que Mahhi Vij, Sooraj Pancholi, Gaurav Gera, Salman Yusuf Khan, Mohena Kumar, entre autres, ont laissé tomber leurs commentaires en regardant la vidéo hilarante.

L’année dernière, en décembre, Remo D’Souza a subi une crise cardiaque. L’homme de 46 ans a été transporté d’urgence à l’hôpital Kokilaben de Mumbai avec sa famille à ses côtés. Heureusement, le directeur de la «Course 3» a récupéré et se sent «plus fort».