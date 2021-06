Tendance sur Twitter : Shah Rukh Khan termine ses 29 ans à Bollywood et se sent submergé par l’amour des fans ! | Nouvelles des gens

New Delhi: Le roi de cœur, la superstar de Bollywood Shah Rukh Khan a terminé avec succès plus de deux décennies de participation au cinéma indien. Il s’est adressé à Twitter et a remercié ses fans de l’aimer et de lui apporter leur soutien tout au long de son voyage.

Je travaillais. Je viens de voir le « débordement » de l’amour de près de 30 ans qui se douche sur moi ici. J’ai réalisé que c’est plus de la moitié de ma vie au service de l’espoir de vous divertir tous. Prendra du temps demain et partagera un peu d’amour personnellement. Thx avait besoin de se sentir aimé…. – Shah Rukh Khan (@iamsrk) 24 juin 2021

En plus du plaisir et de l’excitation, SRK a lancé une session rapide de Q n A de #ASKSRK sur Twitter. Voici quelques réponses intéressantes, il a donné aux fans chanceux:

Cela pourrait être le plus tôt #AskSrk Je fais. Si comme moi vous vous réveillez tous tôt, ayons une conversation de 15 minutes. Amour srk – Shah Rukh Khan (@iamsrk) 25 juin 2021

En ce moment avec la situation, je pense qu’il est prudent de faire des calendriers de sortie de films avec un peu de patience https://t.co/vNmmemDMCk – Shah Rukh Khan (@iamsrk) 25 juin 2021

Comme la pluie de Mumbai. https://t.co/sBLT1lZmMf – Shah Rukh Khan (@iamsrk) 25 juin 2021

Très cool https://t.co/bFjbEgmeij – Shah Rukh Khan (@iamsrk) 25 juin 2021

Je vais juste l’appeler et lui demander… il dort tard !! https://t.co/9ONJx8EhuX – Shah Rukh Khan (@iamsrk) 25 juin 2021

Sur le plan du travail, Shah Rukh a été vu pour la dernière fois dans ‘Zero’ par Aanand L Rai avec Anushka Sharma et Katrina Kaif. Après une longue interruption de trois ans, SRK sera vu dans Pathan – le film qui met en vedette Deepika Padukone et John Abraham.