Tendance Sud Nouvelles Aujourd’hui: Naga Chaitanya-Sobhita Dhulipala photo de vacances virale; Kriti Sanon avoue vouloir épouser Prabhas

Les principales nouvelles du sud qui ont attiré beaucoup d’attention sont ici et vous ne pouvez tout simplement pas manquer le dernier développement qui s’est produit aujourd’hui. De la rumeur des tourtereaux Naga Chaitanya et la vidéo de vacances de Sobhita Dhulipala deviennent virales et font les gros titres à la star d’Adipurush Kriti Sanon avouant avoir épousé Prabhas au milieu de leurs rumeurs de rencontres et plus encore.

Les photos de vacances de Naga Chaitanya et Sobhita Dhulipala deviennent virales, mais voici une vérification des faits derrière cette photo mystérieuse. Elle est photoshoppée et réalisée par certains des fans du couple, mais il y a un énorme débat en ligne sur le fait que cette photo a été créée par les fans de Samantha Ruth Prabhu. Nous nous demandons comment Sam réagira-t-il, tout en parlant de l’ex-mari et de la femme, ils se sont tous les deux entendus après que Samantha ait été en diagonale avec Myosotis, il aurait été affirmé que Naga avait contacté Sam pour savoir comment elle allait et tout va bien entre eux.

La star d’Adipurush, Kriti Sanon, avoue avoir épousé Prabhas au milieu de leurs rumeurs de rencontres. Kriti dans l’une de ses interactions aurait admis que Prabhas est un homme très humble et que si on lui donnait une chance, elle aimerait l’épouser et les fans devenaient tous gaga.

Rashmika Mandanna de retour en ville se fait papouiller à l’aéroport et a été traitée de «jasoos» par les paparazzi et sa réaction a été vraiment douce. Rashmika s’est heureusement fait photographier par les photographes. Elle a récemment fait ses débuts à Bollywood Goodbye avec Amitabh Bachchan.

Rana Daggubati vient de publier une photo remplie d’amour avec leur femme Miheeka Bajaj et Internet s’évanouit devant leur chimie et se connecte pour avoir un partenaire comme l’autre. Ils ont l’air si adorables ensemble. Non?

Les fabricants de Drishyam confirment qu’ils ne publieront plus Ajay Devgn et Drishyam 3 de Mohanlal en même temps et aimeraient susciter plus de curiosité pour le troisième volet des deux films.