«Staline» et «Sauver les États-Unis» ne sont pas des termes souvent utilisés ensemble, mais vendredi, ils ont tendance sur Twitter au coude à coude. Plutôt que d’être un plaidoyer pour une intervention communiste, les tendances ont été déclenchées par la guerre politique qui fait rage aux États-Unis.

Même pendant la vie et le règne de Joseph Staline, peu de gens aux États-Unis auraient fait appel au dirigeant soviétique pour sauver leur pays. Pourtant, quand «Staline» et «Sauvez les États-Unis» Vendredi, les gens qui vérifient leurs flux Twitter seraient pardonnés de penser que les Américains se sont tournés vers des solutions radicales au milieu d’une élection âprement disputée et de l’élargissement du fossé politique.

Un examen plus attentif a révélé que les mots représentaient simplement de nouvelles batailles dans la guerre sans fin entre la gauche et la droite des États-Unis, un conflit politique et culturel qui s’est intensifié au point où les deux parties discutent sérieusement de la perspective de sécession, voire de guerre civile.

«Staline» tendance alors que les conservateurs faisaient rage au Time Magazine pour avoir fait de Joe Biden et Kamala Harris sa « personne de l’année » commune. Le choix a été vu comme un pouce dans le nez du président Donald Trump, et ses partisans ont rappelé à leurs adversaires que le temps avait collé le visage moustachu de Staline sur sa couverture en 1939 et 1942, rejoignant une liste restreinte de personnages historiques – dont Winston Churchill, Richard Nixon et Mikhail Gorbachev – pour faire plus d’une fois «l’homme de l’année».

Si le Temps peut nommer Adolf Hitler Man of the Year et Joseph Staline Man of the Year (deux fois!), Alors tout est possible. – TheBSDetector (@burn_loot) 11 décembre 2020

Biden & Kamala ont rejoint les rangs de Hitler, Staline (deux fois), le premier ministre chinois (deux fois), le sec’y général du parti communiste russe, Khomeiny, Poutine, "mettre de la glace là-dessus" orgie île Clinton (deux fois), et autres folkloriques assortis. Alors, oui, bien sûr. #TimePersonofTheYear #TIMEPOY – Michael Berry (@MichaelBerrySho) 11 décembre 2020

Trump a remporté la « personne de l’année » en 2016, et cette année-là, la même bataille en ligne a été menée à l’envers, ses adversaires tenaient à souligner qu’Adolf Hitler avait fait la couverture du magazine en 1938.

Pour ce qui est de «Sauvez les États-Unis», Trump lui-même était responsable du lancement de cette tendance, après avoir imploré la Cour suprême de se prononcer en sa faveur dans un procès à venir et d’annuler la victoire électorale apparente de Joe Biden dans quatre États clés. Le procès, déposé par l’État du Texas, est soutenu par 18 États et plus de 100 membres républicains du Congrès, ainsi que par le président lui-même.

À la lumière d’une enquête en cours sur les transactions étrangères du fils de Biden, Hunter, Trump a déclaré que « L’administration de Biden sera un scandale en proie au désordre pour les années à venir », et a appelé la plus haute cour de la nation à se joindre à lui. « Ils doivent faire preuve de courage et de sagesse, » il a tweeté. « Sauvez les USA !!! »

Maintenant que l’administration Biden sera un désordre en proie au scandale pour les années à venir, il est beaucoup plus facile pour la Cour suprême des États-Unis de suivre la Constitution et de faire ce que tout le monde sait qu’il faut faire. Ils doivent faire preuve d’un grand courage et d’une grande sagesse. Sauvez les USA !!! – Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 décembre 2020

Pourtant, Trump avait à peine parlé avant que les libéraux ne suggèrent comment ils estiment que les États-Unis pourraient être sauvés: par des mandats masqués contre le coronavirus, par Trump concédant sa défaite et en votant ses partisans au Congrès hors du pouvoir.

Toutes les thèses MAGA criant «Sauvez les USA!» et ils ne mettront pas de masque sur leurs trous d’air. Les hypocrites. – 🌼Ami🌼 (@yellowdaisyami) 11 décembre 2020

Sauvez les États-Unis en ne réélisant pas ces 106 députés républicains racistes qui font partie de la #TrumpCult pic.twitter.com/PuJ35FUMwb – Mme D dit que Common Sense vous dit … 🌊🌐🍃 (@Mrs_Cldh) 11 décembre 2020

Les résultats des élections du mois dernier étant toujours âprement disputés, les lignes de bataille entre conservateurs et libéraux sont tracées et redessinées à l’heure. Alors que le choc culturel ne montre aucun signe de ralentissement de sitôt, la lutte politique devrait au moins être résolue par la Cour suprême avant l’investiture de Biden le mois prochain. Mais quel que soit le résultat, près de la moitié du pays – qu’il s’agisse des 75 millions d’électeurs de Trump ou des 81 millions de Biden – semble certain de ne pas accepter la défaite.

