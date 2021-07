Tendance : Salman Khan rejette l’accusation de troll selon laquelle il aurait une femme Noor et une fille de 17 ans à Dubaï ! | Buzz News

New Delhi : Les trolls peuvent aller jusqu’au bout et lancer des accusations, sans penser à ses conséquences sur une personne. Cela devient pire quand une célébrité est à la réception. La superstar Salman Khan est récemment apparue dans le talk-show de son frère Arbaaz Khan – Pinch 2 et a évoqué quelques rumeurs à son sujet.

le le concept du spectacle est tel que l’invité réagit aux trolls et leurs commentaires. Alors que la plupart des commentaires pour Bhaijaan semblent positifs, quelques trolls ont essayé de le faire tomber en ligne. Arbaaz a partagé un de ces commentaires de troll qui disait : « Kahan chhupa baitha hai darpok. Bharat mein sab jaante hain ke tu Dubai mein apni biwi Noor aur 17 saal ki beti ke saath hai. Bharat ke log ko kab tak murkh banaiga »

Salman Khan a critiqué les rumeurs en disant : « Ces gens sont très bien informés. Ce ne sont que des ordures. Je ne sais pas de qui ils ont parlé et où ils ont posté. Est-ce que cette personne pense vraiment que je vais pour les honorer avec une réponse ? Frère, je n’ai pas de femme. Je vis en Inde, à Galaxy Apartments, depuis l’âge de neuf ans. Je ne vais pas répondre à cette personne, toute l’Inde sait où j’habite . »

Lorsqu’on lui a demandé dans l’émission qui il aimerait embaucher en tant que consultant en médias sociaux – Katrina Kaif ou Disha Patani, il a répondu à Katrina, car « elle est la plus sensée sur les médias sociaux ».

Outre Salman, les autres célébrités de la saison 2 de Pinch incluent Ananya Panday, Tiger Shroff, Farhan Akhtar, Kiara Advani, Rajkummar Rao et Farah Khan.