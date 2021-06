Tendance : Salman Khan et Akshay Kumar dans « Dhoom 4 » ? Cette affiche virale a attiré l’attention des internautes | Buzz News

New Delhi : les fans de la superstar Salman Khan ont été pris par surprise ce matin après qu’une affiche de Dhoom 4 soit devenue virale sur les réseaux sociaux. L’affiche mettait en vedette le nom de Salman dans le quatrième volet de la franchise.

Cependant, ce n’est qu’une affiche faite par des fans qui fait le tour d’Internet. Yash Raj Films (YRF) n’a fait aucune annonce concernant le casting du drame d’action Dhoom 4. Jetez un œil à la fausse affiche et aux réactions des fans :

#dhoom4 salman khan dans dhoom 4

je ne peux pas l’attendre pic.twitter.com/ArYprLSsXq — Manu Rajawat (@manu_rajawat7) 4 juin 2021

Certains fans ont tweeté à propos d’Akshay Kumar dans la franchise Dhoom 4.

Grandes et dernières nouvelles :- #AkshayKumar Monsieur rencontre avec #AdityaChopra …!!#Dhoom4 Presque confirmer Dil thaam ke baithiye pic.twitter.com/SN0RPR2d3c – (@iamkapilkumar__) 7 juin 2021

Dhoom est une franchise de thriller d’action qui est devenue la deuxième franchise de films de Bollywood en termes de revenus au box-office. The Dhoom 3 a été écrit et réalisé par Vijay Krishna Acharya et produit par Aditya Chopra. Il mettait en vedette Aamir Khan, Abhishek Bachchan, Katrina Kaif et Uday Chopra.

Le troisième volet de la série Dhoom et la suite de Dhoom (2004) et Dhoom 2 (2006).