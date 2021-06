New Delhi : Internet regorge de vidéos amusantes, qui nous font sourire en période de détresse. Une de ces vidéos sur Instagram est devenue virale, faisant devenir les internautes LOL. Une fille a acheté une ceinture Gucci haut de gamme et l’a montrée à sa mère, qui n’a pas tardé à la faire passer pour une « ceinture Ranchi ki DPS ki ».

La réaction hilarante de sa mère laisse les fans divisés. La fille dit à sa maman que c’est pour Rs 35000 et cette dernière est choquée ! Elle s’empresse d’ajouter : « Rs 150 ka bikta hai ». Regardez-le ici :

On peut entendre Chabi Gupta rire tandis que sa mère Anita Gupta est choquée et amusée par cet achat coûteux de sa fille.

La vidéo est publiée par Anita Gupta & Chabi Gupta sur Instagram. Elle compte 7831 abonnés et publie souvent des vidéos sur son compte de médias sociaux. Les publications mettant en vedette sa mère sont les plus appréciées des fans et cette vidéo virale en est la preuve solide.

Gucci est une marque de créateurs haut de gamme qui propose des montres classiques, des sacs à main, des ceintures, des vêtements et des chaussures. Plusieurs célébrités adorent la marque et sont souvent cliquées affichant leur goût pour elle !

Profitez de la vidéo hilarante maman-fille !