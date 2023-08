Tendance rooftopping soulignée par Remi Lucidi plongeant à mort à Hong Kong

Kindynis a déclaré avoir observé des groupes qui accédaient illégalement à des endroits comme les stations de métro, mais ne publiaient pas d’image en ligne en raison des risques juridiques encourus et de l’élément de secret et de concurrence.

« Ce qui est triste, c’est qu’il y a maintenant tellement de ces types, il y a tout un genre de photographie… Je ne peux pas faire la différence entre les photographies de ce type et des dizaines, voire des centaines de comptes Instagram d’autres personnes », a-t-il déclaré.

« J’aimerais que ce soit une sorte de pratique progressiste, libérale et politisée. Mais vous allez parler à ces gars, la plupart d’entre eux diront simplement, j’adore entrer par effraction dans les bâtiments et me balancer sur les toits.

Alain Robert est un grimpeur urbain et grimpeur français qui pratique l’escalade depuis 50 ans.

Kindynis a ajouté que la sous-culture a pris son essor il y a une dizaine d’années, à une époque où il était plus facile d’accéder aux gratte-ciel et aux tours en construction. Un produit de la popularité croissante des YouTubers et des Instagrammers a été une répression de la part des développeurs dans les villes mondiales, avec une sécurité accrue et une volonté d’intenter une action en justice contre les explorateurs potentiels sur leurs sites, a-t-il déclaré.

Instagram et TikTok sont saturés d’images de rooftops suspendus à des balustrades ou balançant leurs pieds sur le côté d’immeubles en hauteur dans des villes comme Hong Kong, New York et Dubaï, liés à des hashtags comme #urbanclimbing #citygrammers #urbanexploration et #chasing_rooftops.