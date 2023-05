Tendance Perle – Hollywood Life

Crédit d’image : Carl Timpone/BFA.com/Shutterstock

Kim Kardashian était la star du Met Gala de cette année. De sa robe élaborée à ses bijoux audacieux, elle a clairement indiqué que les perles sont la nouvelle tendance la plus en vogue. Elle a été éblouie par une magnifique robe Schiaparelli entièrement faite de perles, ce qui a fait exploser Internet avec des recherches de « robes perlées » quatre fois plus importantes que la moyenne depuis l’événement.

D’autres stars à la mode comme Lizzo, Alia Bhatt et Ava Max ont également montré leurs ensembles de perles tendance, faisant de ce look le must-have de la saison. Mais ne vous inquiétez pas, vous n’avez pas besoin d’être une célébrité ou d’assister à des événements somptueux pour rester au courant des dernières tendances.

Ces produits aux accents nacrés peuvent vous aider à intégrer la nouvelle mode dans votre tenue de tous les jours. Des accessoires pour cheveux élégants aux bijoux époustouflants, vous pourrez canaliser votre Kim K intérieure et afficher votre sens de la mode avec ces pièces tendance.

Une torsion de perles sur la tendance des pinces à griffes

Grandes pinces à cheveux en perles: 9,99 $

Faites passer votre coiffure de tous les jours au niveau supérieur avec ces pinces à griffes élégantes. Les cinq pièces présentent de délicats ornements de perles rappelant les meilleurs looks du gala du Met de cette année. Ils sont faits d’un matériau en résine solide et durable qui convient parfaitement aux cheveux épais et longs.

Cet accessoire tendance combine l’engouement pour les pinces à griffes avec la dernière esthétique de perles, de sorte que vous pouvez incorporer une touche de glamour à votre tenue de tous les jours.

Un accessoire qui va avec tout

Collier pendentif perle délicate: 13,99 $ (au lieu de 39,99 $)

Offrez-vous ce collier de bon goût pour une mise à niveau facile à n’importe quel ensemble. Il est fabriqué avec des matériaux durables de haute qualité comme une chaîne plaquée or 14 carats et des perles d’eau douce superposées pour une construction magnifique et durable.

Ce tour de cou en perles est un excellent moyen d’ajouter la dernière tendance à toutes vos tenues. Son design élégant, hypoallergénique et fait à la main servira de nombreux looks cette saison.

Une version glamour du look chouchou des années 80

Élastiques à cheveux en perles de champagne: 9,66 $

Ajoutez du charme à n’importe quelle coiffure avec ces élastiques à cheveux de haute qualité. Ils sont extensibles, durables et présentent des nuances de rose, de blanc et de champagne avec des embellissements de perles à la mode. Les perles sont maintenues ensemble en toute sécurité afin qu’elles ne tombent pas lorsque vous fixez vos cheveux.

Ces chouchous ornés de perles donnent une ambiance inspirée des années 80 avec une touche Met Gala. Ils peuvent être portés dans pratiquement n’importe quel cadre afin que vous puissiez facilement vous mettre à la dernière tendance.

Un ajout classique à n’importe quelle tenue

Petites créoles dorées Huggie: 13,99 $

Ces boucles d’oreilles créoles uniques sont fabriquées avec des matériaux hypoallergéniques et plaquées en or 18 carats pour une finition durable sans nickel, sans plomb et hypoallergénique. Ils sont un accessoire parfait pour n’importe quel look ou occasion.

La perle irrégulière pendante ajoute une touche moderne au classique intemporel du cerceau en or. Ils sont brillants, beaux et sûrs de donner à n’importe quelle tenue une mise à niveau instantanée.

Une option audacieuse pour des événements glamour

Collier de chaîne de corps de perle: 49,97 $

Ajoutez une touche de glamour à votre garde-robe avec ce collier de chaîne de corps en perles, doté d’un design professionnel de haute qualité qui a été soigneusement conçu avec les éléments de perles les plus populaires. Vous n’aurez aucun problème à servir votre propre look inspiré du Met Gala avec cette pièce.

Cette chaîne de corps est définitivement le show-stop sur la liste. Que vous alliez à un rendez-vous, à un événement ou en ville, ce collier de perles attirera certainement l’attention.

