Tendance : Nora Fatehi se montre en bikini mais ce n’est pas ce que vous pensez – Regardez | Buzz News

New Delhi : La beauté marocaine Nora Fatehi est peut-être la danseuse la plus sexy de Bollywood en ce moment. Toutes ses chansons sont des chartbusters et les fans adorent groover sur ses numéros à succès. Elle est également une fervente utilisatrice des médias sociaux et aime publier sur Instagram.

Nora Fatehi, qui a une silhouette en sablier, a publié un article sur la façon dont elle porte un bikini, mais ce n’est certainement pas ce que vous pensez. L’étourdissante portait une fermeture éclair ample et a mis hilarant son deux-pièces dessus. Regarder la vidéo:

Nora Fatehi a gagné un nom et une renommée après avoir joué dans le morceau « Dilbar » pour la vedette de John Abraham, Satyamev Jayate. Le morceau a également reçu son étiquette « Dilbar girl ».

La beauté marocaine a été vue pour la première fois dans l’émission de téléréalité Bigg Boss saison 9. Elle a fait ses débuts à Bollywood avec Roar: Tigers of the Sundarbans. Sa popularité dans le cinéma telugu a commencé avec des chansons à succès dans des films tels que Temper, Baahubali: The Beginning et Kick 2.

Elle a également joué dans deux films en malayalam, Double Barrel et Kayamkulam Kochunni.

Elle est ensuite devenue productrice et chanteuse avec ‘Pepeta’ en collaboration avec Rayvanny, un célèbre musicien tanzanien.

Elle a été vue pour la dernière fois dans « Street Dancer 3D » de Remo D’Souza avec Varun Dhawan et Shraddha Kapoor dans le rôle principal. Nora Fatehi et la sensation de chant pendjabi Guru Randhawa ont récemment collaboré pour la chanson Nach Meri Rani et il s’est avéré être un succès à succès. Elle a remercié ses fans et a également publié un message spécial pour le chanteur.

Nora compte 28,8 millions de fans sur Instagram uniquement et a plusieurs chansons à succès à son actif comme « Dilbar », « Kamariya », « O Saki Saki » et « Garmi » pour n’en nommer que quelques-uns.