Tendance maintenant : la chanson du Rajasthan Kajaliyo avec Akanksha Sharma atteint 100 mn de vues sur YouTube – Regardez | Buzz News

New Delhi : le compositeur de musique Kapil Jangir surfe sur le succès de sa dernière sortie « Kajaliyo » qui atteint les 100 millions de vues sur YouTube. La piste Rajasthani d’Akanksha Sharma a reçu un accueil chaleureux des téléspectateurs et cela se voit clairement sur les vues gigantesques.

« La musique du Rajasthan est mon inspiration et mon héritage. Quelle que soit la langue dans laquelle je chante, je serai toujours connecté à la musique du Rajasthan. Je veux que les gens du monde entier en sachent plus sur notre culture et nos traditions. Grâce à ma musique, je veux que les gens se connectent davantage avec notre culture et connaître la complexité du Rajasthan », a déclaré le compositeur de musique Kapil Jangir.

Avec une base de millions de fans, Kapil a jusqu’à présent composé 30 chansons à succès, très populaires et appréciées par son public bien-aimé. Sa base de fans continue également de croître grâce à ses chansons populaires telles que Banni et Piya Aao.

Kajaliyo a été chantée par Aakansha Sharma et la met en vedette. Il a été téléchargé par KS Records.

Actuellement, cet artiste musical talentueux est impatient de sortir de nombreuses nouvelles chansons sous son propre label, ainsi que de travailler sur des collaborations avec d’autres artistes talentueux.

Il travaille également sur un prochain album en hindi.