Tendance : les autoportraits sensuels de Priya Prakash Varrier élèvent la barre de chaleur – Voir les photos | Buzz News

New Delhi: la sensation Wink Priya Prakash Varrier s’est récemment rendue sur Instagram et a abandonné ses autoportraits sensuels, mettant le feu à Internet. Son énorme base de fans sur les réseaux sociaux devient folle de ses photos à couper le souffle.

Priya Prakash Varrier a partagé ces superbes photos en ligne :

Elle est devenue célèbre avec sa co-vedette Roshan Abdul Rahoof après qu’une coupure de chanson de » Manikya Malaraya Poovi » de leur premier film en malayalam » Oru Adaar Love » soit devenue virale.

‘Oru Adaar Love’, un drame romantique réalisé par Omar Lulu présente Priya Prakash Varrier, Siyadh Shajahan, Roshan Abdul Rahoof et Noorin Shereef dans les rôles principaux. Le film a également été doublé et sorti respectivement en telugu et en kannada.

Elle a récemment figuré dans le film Telugu ‘Check’. C’était un thriller d’action écrit et réalisé par Chandra Sekhar Yeleti. Il est produit par V Anand Prasad sous Bhavya Creations. Le film met en vedette Nithiin, Rakul Preet Singh et Priya Prakash Varrier, qui fait ses débuts en télougou avec Check.

Nithiin joue un joueur d’échecs qui est dans le couloir de la mort. Le film est sorti le 26 février 2021.