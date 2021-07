Tendance : le défi d’équilibre ‘Taka Tak’ Bat d’Anushka Sharma et Virat Kohli rend les fans fous – Regarder | Buzz News

New Delhi : Avez-vous déjà relevé le Bat Balance Challenge ? Le joueur de cricket indien Virat Kohli et l’épouse de l’actrice de Bollywood Anushka Sharma ont récemment publié une vidéo sur les réseaux sociaux et leurs fans ne peuvent pas garder leur calme.

La légende d’Anushka Sharma dit : Je me suis amusé à relever le défi TakaTak #BatBalance avec @virat.kohli ! Vous aussi, montrez-nous vos compétences en participant dès maintenant au challenge #BatBalance sur l’application @mxtakatak

Il s’agit d’une vidéo promotionnelle de partenariat payant pour une application de divertissement.

Anushka et sa fille Vamika ont accompagné Virat Kohli en Angleterre, où l’équipe a perdu la finale du Championnat du monde d’essai contre la Nouvelle-Zélande à Southampton récemment. Team India affrontera désormais l’Angleterre hôte dans la série de tests de cinq matchs qui devrait commencer le 4 août 2021.

Côté travail, Anushka Sharma a été vue pour la dernière fois dans Zero d’Aanand L Rai, face à Shah Rukh Khan et Katrina Kaif. Elle produit actuellement le premier film du fils d’Irrfan Khan, Babil, « Qala ». Il sera diffusé sur Netflix.

Virat Kohli et Anushka Sharma ont lancé une collecte de fonds pour les patients atteints de coronavirus et collecté une somme énorme pour les nécessiteux en temps de pandémie.