Tendance : le cinéaste du Sud Atlee a une tendance élevée sur Twitter, est-ce que Shah Rukh Khan en est la raison ? | Buzz News

New Delhi : le cinéaste du Sud Atlee Kumar a une tendance élevée sur Twitter et la raison en est Shah Rukh Khan. Eh bien, il se trouve que la directrice de SRK pendant de nombreuses années, Pooja Dadlani, a laissé tomber une photo de la sienne portant un masque spécial sur les plateaux, marquant Atlee.

Et devine quoi? L’histoire d’Instagram était un indice suffisant pour que les fans de SRK concluent que le roi de la romance tourne effectivement un film avec le célèbre cinéaste sudiste Atlee. Jetez un œil au post de Pooja et aussi à quelques réactions sur tweet :

.@pooja_dadlani madame merci @Atlee_dir & nous remercions Pooja madame.

Espérons que quelque chose de masaledaar est en train de cuisiner dans le @RedChilliesEntla cuisine #ShahRukhKhan #Atlee pic.twitter.com/zdF3WDum6z – Club des guerriers SRK (@TeamSRKWarriors) 29 juin 2021

Rt si vous êtes excité pour #Atlee anna messe ! pic.twitter.com/rcMGn6kdys – MASRUR (@Masrur2srk_) 29 juin 2021

Cependant, rien n’a encore été officiellement annoncé. Ni Shah Rukh ni Atlee n’ont publié de mot officiel sur la collaboration cinématographique.

Sur le plan professionnel, après la sortie en 2018 de « Zero » avec Aanand L Rai, avec Anushka Sharma et Katrina Kaif, SRK a fait une brève pause. On le verra ensuite dans Pathan, dont le tournage a déjà commencé.

Il y a quelques jours, SRK a été aperçu dans les studios YRF dans une voiture chic et les spéculations allaient bon train sur le fait qu’il allait revêtir un nouveau look dans l’acteur. Le film présente également John Abraham et Deepika Padukone dans les rôles principaux.