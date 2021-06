Tendance : l’ancienne vidéo de la chambre de Karan Mehra-Nisha Rawal devient virale après la controverse sur la violence domestique ! | Nouvelles télévisées

New Delhi: un couple de télévision séparé, la querelle domestique de Karan Mehra et Nisha Rawal est tombée dans le domaine public. Récemment, après des contre-allégations les unes contre les autres, une vieille vidéo du duo tournée depuis leur résidence est devenue virale en ligne.

Dans l’ancienne vidéo, Nisha Rawal et Karan Mehra peut être vu confortablement se détendre dans leur chambre alors que le premier décide de discuter du contenu avec son mari. Cependant, Karan ne semble pas très satisfait de l’idée. On peut voir Nisha dire que les fans nous aiment et veulent nous voir ensemble, alors faisons des vidéos amusantes et donnons du bon contenu.

Regardez-le ici :

La vidéo s’intitule Lockdown 1 Memories, tournée pendant le verrouillage induit par le coronavirus dans le pays l’année dernière.

Pour les non-initiés, Nisha Rawal a fait des allégations choquantes de violence domestique et d’affaire extra-conjugale contre Karan. Il a été arrêté pour avoir prétendument battu sa femme et placé en garde à vue. Plus tard dans la journée, Karan a été libéré sous caution.

Dans une interaction avec les médias, Nisha Rawal a fait des allégations surprenantes contre son mari Karan Mehra, déclarant qu’il avait une liaison extra-conjugale et qu’après l’avoir confronté, il l’a acceptée.

cependant, Karan a allégué que sa femme Nisha était celui qui a commencé l’assaut en lui criant dessus puis en crachant sur lui. Il a déclaré à India Today que le couple traversait une période difficile depuis un certain temps et envisageait de se séparer.

Il a affirmé que l’énorme bagarre avait éclaté alors qu’il refusait de payer le montant « énorme » de la pension alimentaire exigé par sa femme et son frère.

Plus tôt, une section des médias a rapporté que tout ne va pas bien entre le duo. Cependant, tant Karan que Nisha avaient réfuté ces affirmations comme des rumeurs.

Le couple est sorti ensemble pendant environ six ans, avant de se marier le 24 novembre 2012. Le duo a eu la chance d’avoir un fils en 2017.

Karan Mehra est devenue une célébrité avec le savon quotidien Yeh Rishta Kya Kehlata Hai. Il était l’un des acteurs les mieux payés du monde de la télévision et a également participé à Bigg Boss 10.