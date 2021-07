Tendance : l’actrice Rekha récite Gayatri Mantra lors de l’émission Dance Deewane 3, laissant tout le monde sans voix – Regarder | Buzz News

New Delhi: L’actrice vétéran Rekha a récemment été une invitée spéciale de l’émission de télé-réalité Dance Deewane 3. Outre sa beauté et son jeu d’acteur sans effort, ce qui a impressionné tout le monde, ce sont ses capacités de chant lorsqu’elle récitait le divin Gayatri Mantra.

Rekha l’a laissée en admiration lorsqu’elle a récité le Gayatri Mantra sur les plateaux du spectacle Dance Deewane 3. D’autres juges, dont Madhuri Dixit Nene, les hôtes Bharti Singh et son mari Haarsh Limbachhiya, les concurrents et le public, sont tous restés sans voix en entendant Rekha chanter.

L’actrice vétéran était vêtue d’une tenue blanc doré avec de superbes bijoux, lui donnant un air éthéré.

Rekha a également joué sur sa chanson à succès Salmaan-E-Ishq, laissant le public totalement épris de sa danse. Plus tard, dans la vidéo partagée par la chaîne diffusant l’émission, on peut voir Madhuri et Rekha en train de jouer une scène du film à succès Silsila.

Le film mettait en vedette Amitabh Bachchan, Jaya Bachchan, Rekha et Sanjeev Kumar à l’origine.