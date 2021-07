Tendance : la vidéo de Kapil Sharma interrogeant le mari de Shilpa Shetty, Raj Kundra, à propos de ses revenus devient virale ! | Nouvelles télévisées

New Delhi: Au milieu de l’arrestation du mari magnat des affaires de l’actrice Shilpa Shetty, Raj Kundra, lundi soir (19 juillet) par la police de Mumbai dans une affaire de création et de diffusion de pornographie, une vieille vidéo de lui apparaissant dans Kapil Sharma’s Show est devenue virale sur Internet.

Dans la vidéo, on peut voir Raj assis entre sa femme Shilpa et sa belle-sœur Shamita, tout en répondant aux questions ironiques de Kapil.

Kapil, dit avec humour que Raj peut être aperçu en train de jouer au football avec des célébrités de Bollywood, de partir en vacances et d’emmener Shilpa faire du shopping. Il demande ensuite comment il fabrique du moolah sans travailler.

« Bina kuch kiye paise kaise kamate ho aap », a interrogé Kapil. On peut voir Shilpa éclater de rire en écoutant les commentaires de Kapil.

Divers autres internautes ont également trollé la biographie Twitter de Raj qui dit: « La vie consiste à faire les bons choix ».

Raj, actuellement en garde à vue, est incarcéré en vertu des sections 420 (tromperie), 34 (intention commune), 292 et 293 de l’IPC (liées aux publicités et affichages obscènes et indécents) et aux sections pertinentes de la loi informatique et de la représentation indécente des femmes. (Interdiction) Loi, selon PTI.

Le commissaire de police de Mumbai a déclaré dans un communiqué qu’il existe des preuves solides contre Raj Kundra, qui est le «conspirateur clé» dans l’affaire. « Une affaire a été enregistrée auprès de la Crime Branch Mumbai en février 2021 concernant la création de films pornographiques et leur publication via certaines applications. Nous avons arrêté M. Raj Kundra dans cette affaire le 19/7/21 car il semble être le principal conspirateur de cette affaire. Nous avons suffisamment de preuves à ce sujet », lit-on dans le communiqué.

