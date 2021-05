Tendance: la veste rouge sang de Priyanka Chopra avec le motif de la déesse Kali étourdit les fans, une photo virale montre l’actrice tenant la main de son mari Nick Jonas! | Nouvelles des gens

New Delhi: icône mondiale Priyanka Chopra a une énorme base de fans partout dans le monde. Et il va sans dire que sa famille grandissante sur les réseaux sociaux garde un œil attentif sur ses nouveaux projets, ses annonces majeures et même sa vie personnelle. Dans le même ordre d’idées, une vieille photo d’elle marchant main dans la main avec son mari Nick Jonas dans l’arrière-plan pittoresque a fait parler tout le monde.

Eh bien, Internet peut être un endroit amusant, en particulier lors de la recherche de vieux trucs. Une photo qui a été partagée à l’origine par Nick Jonas le 29 février 2020 a de nouveau été republiée par le fan club de l’actrice nommé Priyanka’s Closet et est soudainement devenue virale.

Priyanka Chopra Jonas peut être vu enfiler une superbe veste bohème ornée de rouge sang qui a un motif de la déesse Kali à l’arrière. Jetez un œil ici:

PeeCee a toujours été un produit étonnant et une source d’inspiration majeure pour de nombreuses femmes. Son jeu de style chic est toujours d’actualité et elle berce en effet ses vêtements bohèmes avec élan.

Pendant ce temps, l’actrice a montré son soutien à l’Inde au milieu de la deuxième vague meurtrière de la pandémie COVID-19. Elle a mis en place une collecte de fonds chez GiveIndia, l’une des plus grandes organisations du pays fournissant des secours contre le COVID, pour contribuer à la lutte contre la pandémie.

Elle et son mari, Nick Jonas, ont déjà contribué à la cause et continueront à apporter leur soutien.