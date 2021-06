Tendance : la séance photo au hasard de la chambre de Shanaya Kapoor par maman prouve qu’elle est une poseuse vedette ! | Nouvelles des gens

New Delhi : La star de Generation-next Shanaya Kapoor est une sensation des médias sociaux, qui a réussi à amasser une énorme base de fans en peu de temps. La jeune star qui a du succès a laissé tomber quelques photos d’elle sur lesquelles nul autre que maman Maheep Kapoor était en train de bavarder.

Shanaya Kapoor peut être vu habillé dans des tenues décontractées confortables de couleur beige – une camisole et un pantalon de détente. Sa séance photo sans maquillage depuis sa chambre prouve qu’elle est déjà une poseuse vedette. Elle a sous-titré le message : quand maman commence à prendre des photos de toi au hasard tout en guettant @maheepkapoor #swipeforbts

En mars de cette année, la jeune et dynamique Shanaya Kapoor a annoncé son premier film avec Dharma Productions et l’a taquiné avec une séance photo audacieuse en bikini.

Shanaya a travaillé comme assistante réalisatrice dans le biopic « Gunjan Saxena: A Kargil Girl » de Janhvi Kapoor, cousin et star de la génération suivante.

Les détails de son premier film en tant qu’actrice n’ont pas encore été révélés.

Shanaya, Ananya Panday et Suhana Khan sont les meilleurs amis, et leurs photos ensemble cassent Internet en une fraction de seconde. Alors qu’Ananya est déjà entrée dans le monde du cinéma et Shanaya en route, les fans se demandent si Suhana Khan rejoindra bientôt le mouvement ?