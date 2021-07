Tendance : la séance photo au bord de la piscine de Suhana Khan par maman Gauri Khan attire l’attention de SRK ! | Buzz News

New Delhi : l’épouse de la superstar Shah Rukh Khan et célèbre décoratrice d’intérieur Gauri Khan est récemment devenue photographe pour sa fille Suhana et les photos sont superbes. La superbe séance photo a été partagée par le duo mère-fille sur Instagram et il va sans dire qu’elle a brisé Internet.

La séance photo de Suhana Khan au bord de la piscine par maman a également reçu un rare commentaire du père de la superstar Shah Rukh Khan. Imaginez que c’est un Pepsi et que je suis Cindy Crawford, a écrit Suhana et en réponse à sa légende, SRK a laissé tomber son commentaire en disant : Puis-je prétendre que c’est vous et que le cola est accessoire…..et toujours apprécier la photo ???

Suhana Khan, la fille chérie de SRK et Gauri Khan s’est dirigée vers l’Université de New York en 2019 où elle étudie le théâtre. Elle a obtenu son diplôme d’Ardingly College en Angleterre.

La spéculation sur son entrée dans le monde du cinéma a toujours existé et maintenant qu’elle étudie le théâtre, il semble que très bientôt la jolie fille fera ses débuts sur grand écran. Cependant, aucune annonce n’a été faite jusqu’à présent.

Elle a joué dans plusieurs pièces de théâtre et aussi dans un court métrage.