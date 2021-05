Tendance: La robe noire de Priyanka Chopra est-elle similaire à la robe de Deepika Padukone? Maman Madhu Chopra disses la comparaison | Actualités Buzz

New Delhi: Internet est en effervescence avec la réaction du Dr Madhu Chopra à un article de comparaison de vêtements publié par un portail de divertissement entre sa fille Priyanka Chopra et Deepika Padukone. Un article récent sur les réseaux sociaux a comparé la robe noire de Priyanka Chopra Jonas à la tenue moulante noire à une épaule de Deepika.

Mais ce n’est pas la similitude qui a attiré l’attention, mais plutôt la réaction de tweet de la maman de PeeCee qui a monopolisé les projecteurs. Elle a tweeté: Seul un aveugle pensera qu’il porte la même tenue @. D’ailleurs Pri porte toujours mieux la haute couture

Et devine quoi? Ce tweet est devenu viral sur les réseaux sociaux et de nombreux fans ont réagi à sa déclaration.

Et le plus important … votre fille n’a plus 16 ans! ce n’est pas un concours. – Mona (@DeepikaMonaa) 27 mai 2021

Pourquoi mettre l’un contre l’autre? Être meilleur – Nishat C (@NovemberNishat) 26 mai 2021

Une femme diffamant une autre femme est une nouvelle tendance – Natasha (@KudiNuNachneDe) 26 mai 2021

Oui, les scolariser – L’Inde a besoin de vous | Lien dans la biographie – Faites un don (@swapniltaparia) 26 mai 2021

Séance photo de Priyanka Chopra était pour l’édition de juin de Vogue Australia.

Sur le plan du travail, Priyanka est occupée avec Amazon Original Citadel, un projet hollywoodien Text For You and The Matrix 4. Au milieu de la deuxième vague meurtrière de coronavirus en Inde, Priyanka et son mari Nick Jonas ont lancé un Collecte de fonds COVID-19.

Priyanka a déclaré qu’avec l’aide des fonds reçus, ils ont pu se procurer 500 concentrateurs d’oxygène, 422 bouteilles d’oxygène et ont maintenant organisé la main-d’œuvre pour 10 centres de vaccination.

Elle a également fait une apparition aux Billboard Music Awards 2021 avec son mari Nick Jonas. Priyanka était magnifique dans un ensemble Dolce et Gabbana personnalisé avec des bijoux Bulgari tandis que Nick portait un costume Fendi.