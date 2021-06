Tendance : la ressemblance frappante du sosie de Shah Rukh Khan Ibrahim Qadri avec la superstar laisse les internautes abasourdis, vérifiez les photos virales ! | Buzz News

New Delhi : Le Badshah de Bollywood, Shah Rukh Khan a un nouveau sosie en ville. Ibrahim Qadri, une sensation des médias sociaux a accaparé les projecteurs pour sa ressemblance frappante avec la superstar.

Les médias sociaux sont en effervescence avec des images virales de Ibrahim Qadri – le sosie de SRK. Il compte plus de 49,6 000 abonnés sur Instagram uniquement, ce qui explique sa popularité croissante parmi les masses. Jetez un œil à ses photos et décidez par vous-même :

Ibrahim Qadri est un fan inconditionnel de SRK et laisse souvent tomber des messages, mettant en scène des chansons ou des dialogues. Les fans de Shah Rukh Khan adorent la ressemblance étrange entre les deux. Qadri, en fait, a même publié des vidéos et des photos, copiant les poses emblématiques de SRK avec style.

Il a repris le style vestimentaire de SRK, la façon dont la superstar garde ses cheveux, sa démarche – et presque tout.

Plus tôt en 2019, un photographe nommé Akram al-Issawi de Jordanie s’est fait remarquer pour avoir partagé une étrange ressemblance avec la superstar de Bollywood. Akram al-Issawi a même posé comme SRK dans certaines de ses photos sur les réseaux sociaux.

Sur le plan du travail, SRK a été vu pour la dernière fois dans « Zero » d’Aanand L Rai avec Anushka Sharma et Katrina Kaif. Il est actuellement occupé avec Pathan avec John Abraham et Deepika Padukone. Le film aurait également un rôle spécial de Salman Khan.