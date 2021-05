Tendance: La réponse pleine d’esprit d’Abhishek Bachchan à un fan qui voulait épouser Aishwarya Rai gagne sur Internet – Regarder | Actualités Buzz

New Delhi: La superstar de Bollywood, Abhishek Bachchan, n’est pas seulement connue pour son jeu intense, mais aussi pour ses retours spirituels. Internet peut parfois être un endroit amusant, une vieille vidéo de l’acteur et belle épouse Aishwarya est devenue virale où AB junior a répondu à un fan qui voulait épouser Ash.

Cette vidéo remonte à 2010 quand Aishwarya Rai et Abhishek Bachchan sont allés ensemble au Festival de Cannes. Alors qu’ils marchaient sur le tapis rouge et posaient pour les punaises, Abhishek a remarqué un fan portant une énorme banderole indiquant «Marry Me» pour Aishwarya. Alors qu’un Ash rougissant faisait un signe de la main et souriait à l’éventail, Bachchan junior a répondu en disant: « Elle m’a épousé, mec ».

Regardez la vidéo virale ici:

Cette vidéo de retour de Cannes est à la mode sur les réseaux sociaux et les fans adorent la réponse spirituelle d’AB junior.

Aishwarya et Abhishek Bachchan se sont mariés le 20 avril 2007. Le duo a une fille nommée Aaradhya Bachchan. En 2009, ils sont apparus ensemble sur The Oprah Winfrey Show et ont attiré toute l’attention, avec des comparaisons avec Brangelina (Brad Pitt et Angelina Jolie).

Ensemble, Abhi-Ash a joué dans plusieurs films à succès de Bollywood tels que Guru, Dhoom 2 et Umrao Jaan, entre autres.