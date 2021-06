Tendance : la réponse élégante de Lara Dutta à un fan lui demandant « si elle s’est fait vacciner » est en train de gagner Internet ! | Buzz News

New Delhi : l’ancienne Miss Univers et actrice de Bollywood Lara Dutta gagne Internet avec sa réponse épique à un fan lui demandant si « elle s’est fait vacciner » ? Sa réponse pleine d’esprit a été largement appréciée par les sympathisants.

Lara Dutta a été interrogée par un fan sur Twitter, « tu t’es fait vacciner ??? » ce à quoi elle a répondu : « Oui !!! Ce n’est pas parce que je n’ai pas posté de photo que ça ne s’est pas produit !! »

Oui!!! Ce n’est pas parce que je n’ai pas posté de photo que ce n’est pas arrivé !! https://t.co/AQqOY7npbH – Lara Dutta Bhupathi (@LaraDutta) 18 juin 2021

Beaucoup de ses fans et followers ont adoré sa réponse et ont laissé tomber des commentaires sur sa chronologie Twitter et sa réponse est maintenant devenue virale sur les réseaux sociaux.

Côté travail, Lara Dutta a fait ses débuts à Bollywood avec Andaaz, face à l’acteur Akshay Kumar en 2003.

Elle sera ensuite vue dans le thriller d’espionnage Bellbottom avec Akshay Kumar, Vaani Kapoor et Huma Qureshi. Bellbottom est réalisé par Ranjit M Tewari.

Bellbottom est écrit par Aseem Arrora et Parveez Shaikh. Dans le processus, Bellbottom est devenu le premier film à terminer le tournage de l’intégralité du film pendant la pandémie.