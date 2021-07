Tendance : la photo de collège méconnaissable de Kapil Sharma avec des amis devient virale – Pouvez-vous le repérer ? | Buzz News

New Delhi: Le comédien Kapil Sharma a un océan de fans – tout cela grâce à son émission d’humour et à un don impeccable de bavardage. Il a récemment partagé une photo importante de lui avec sa bande d’amis du théâtre.

Kapil Sharma est allé sur Instagram et a partagé une vieille photo de lui de ses années d’université où on peut le voir posant avec ses amis après la répétition de leur pièce. Il a écrit: Après avoir terminé les répétitions de notre pièce, séance musicale avec mon équipe, me retrouvez-vous sur la photo ? N écrivez dans les commentaires ci-dessous #vieux #souvenirs #collège #théâtre

Après sa lutte initiale, Kapil Sharma a atteint le sommet de sa carrière. Avec son excellent timing comique et son numéro de stand-up, la star aux multiples talents a conquis un million de cœurs.

Le spectacle Kapil Sharma est l’une des séries comiques les plus appréciées.

Kapil Sharma a pris un congé de paternité après avoir eu un deuxième enfant le 1er février 2021. Kapil et sa femme Ginni Chatrath ont accueilli un petit garçon et ont partagé la bonne nouvelle avec les fans sur les réseaux sociaux.

Kapil et Ginni se sont mariés le 12 décembre 2018. Le duo a une fille nommée Anayra et un petit garçon Trishaan ensemble.

L’acteur a cependant repris le tournage pour le spectacle et il devrait revenir en juillet. Les comédiens Bhati Singh et Krushna Abhishek font également partie du spectacle.