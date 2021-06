Tendance : Janhvi Kapoor déborde de punch dans un bikini mandarine, fait monter la chaleur estivale ! | Buzz News

New Delhi: l’étourdissant de Bollywood Janhvi Kapoor est un étourdissant des médias sociaux. Elle est une fervente utilisatrice d’Instagram et laisse souvent tomber ses publications incroyables. Dans l’une de ses récentes photos IG, Janhvi a partagé quelques clics de la sienne se prélassant dans la gloire de la nature.

Vêtu d’un bikini deux pièces à la mandarine, Janhvi Kapoor a enveloppé une chemise de petit ami de la même couleur, en élevant la barre de chaleur. Elle l’a légendé comme suit : « Puissions-nous commencer à marcher légèrement sur cette terre comme le font les autres créatures. Puissions-nous reconnaître que notre environnement est la seule chose que nous partageons tous. »

Elle compte plus de 11,5 millions de followers sur Instagram uniquement.

Sur le plan professionnel, Janhvi a été vu pour la dernière fois dans la comédie d’horreur Roohi. Le film mettait en vedette Rajkummar Rao et Varun Sharma. Le film a reçu un accueil chaleureux de la part des uns et des autres. De plus, son numéro de danse énergique ‘Nadiyon Paar’ est devenu un succès instantané auprès des masses.

Janhvi a fait ses débuts dans Dharma Productions ‘Dhadak’ aux côtés d’Ishaan Khatter en 2018. Depuis, elle a réussi à se faire une place de choix et à amasser une énorme base de fans.

Avant de se lancer dans le cinéma, Janhvi Kapoor s’est envolé pour la Californie pour suivre une formation d’acteur au Lee Strasberg Theatre and Film Institute.

On la verra ensuite dans ‘Good Luck Jerry’, ‘Takht’ et ‘Bombay Girl’.