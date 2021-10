Tendance : Jamie Lever, la fille de Johny Lever, imite Sonam Kapoor dans une nouvelle vidéo virale – Regardez | Buzz News

New Delhi : fille talentueuse de Johny Lever, Jamie Lever est une star des réseaux sociaux et ses vidéos sont appréciées de tous. Sa dernière vidéo a attiré l’attention de tout le monde alors qu’elle imitait l’accent de l’actrice Sonam Kapoor.

Jamie Lever portait un sindoor et a réussi son numéro incroyable. Elle a écrit dans la légende : Sonam est ici… faites place ! #reels #reelitfeelit #trending #filters #instagramfilters #trend #sonamkapoor #reelsinstagram #reel

Les fans l’ont saluée alors que son jeu d’imitation est au point.

Plus tôt, ses vidéos imitant Rakhi Sawant sont devenues virales, les fans faisant pleuvoir des commentaires sur sa chronologie. Elle a déjà imité d’autres stars, dont Sonam Kapoor et Kangana Ranaut. Les vidéos amusantes de Jamie et de son frère Jessey Lever attirent souvent l’attention, faisant sourire les téléspectateurs.

Jamie Lever a obtenu sa maîtrise en communication marketing à l’Université de Westminster, à Londres.

Pendant ce temps, Sonam Kapoor sera ensuite vue dans un film intitulé « Blind » où elle incarne une fille aveugle.