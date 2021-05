Tendance: Internet présente Virat Kohli comme le professeur de Money Heist, une photo virale rend les fans fous! | Actualités Buzz

New Delhi: le joueur de cricket indien Virat Kohli a un océan de fans à travers le monde. Et Netflix Original Money Heist a également un grand nombre de fans. Donc, cette fois, les fans ont décidé de mélanger les deux, créant une sensation virale parfaite.

La photo de Virat Kohli portant une barbe pleine, des cheveux longs avec ses lunettes de geek a frappé Internet et devinez quoi? Les fans n’ont pas tardé à faire des comparaisons avec nul autre que le célèbre professeur de Money Heist. La similitude frappante de Virat avec le personnage OTT a mis les fans dans un état d’esprit.

Découvrez quelques réactions:

Premier coup d’œil au professeur de Trophy Heist. Sortie le 18 juin pic.twitter.com/hDksy9pdrE – Rishabh Srivastava (@AskRishabh) 24 mai 2021

Virat Kohli ressemble à cet ingénieur d’une société de services qui joue Woh Lamhe à la guitare pour impressionner les filles, a un compte de longue date sur tous les magasins de cigarettes locaux et sort de la maison en caleçon. pic.twitter.com/gXJlvyXN2A – Pakchikpak Raja Babu (@HaramiParindey) 24 mai 2021

Virat Kohli semble prêt à jouer The Professor from Money Heist en version indienne pic.twitter.com/ZXFR5Q1CM1 – Pratikshit (@ Pratikshit6) 24 mai 2021

Pendant ce temps, Netflix a officiellement révélé la date de sortie de la cinquième et dernière saison de la série dramatique à suspense avec un teaser effrayant lundi. La dernière saison de Money Heist sera publiée en deux parties: le volume 1 le 3 septembre et le volume 2 le 3 décembre 2021, respectivement.

Selon ANI, «Money Heist» (La Casa de Papel) a terminé son dernier tournage le 15 mai. C’est l’une des séries espagnoles les plus réussies à ce jour et sa meilleure incursion en langue non anglaise jusqu’à la série française «Lupin ‘a fait ses débuts en décembre, semble-t-il.

La cinquième saison marquera la fin du vol en cours du gang à la Banque d’Espagne.

La série télévisée dramatique policière espagnole créée par Álex Pina.